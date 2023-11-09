Чигринский рассказал о Гвардиоле и том, почему не заиграл в Барселоне

Не все уже помнят или знают, что украинский защитник Дмитрий Чигринский выступал в составе «Барселоны». То, что «Шахтер» сыграл с каталонцами в группе Лиги чемпионов, стало поводом для журналистов The Athletic пообщаться с футболистом и вспомнить, как игрок провел короткую часть карьеры в составе гранда.

В августе 2009 года «Барселона» приобрела у «Шахтера» Чигринского за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне команда выиграла требл, а тренер Хосеп Гвардиола попросил подписать игрока, который смог бы действовать в центре обороны вместе с Жераром Пике. Даже в клубе заявили, что рассматривали только один вариант: «Чигринский – это наша первая, вторая и третья опция на усиление обороны».

Дмитрий признает, что в 22 года, вероятно, не был готов стать основным футболистом команды и на тот момент вторым самым дорогим защитником в истории клуба после Дани Алвеса.

«Как правильно говорит Хави, вес футболки «Барселоны» намного больше, чем любой другой команды. Кроме того, когда я переходил, то это была одна из сильнейших версий команды в истории. Проблемой было то, что я перешел в последний день трансферного окна, поэтому времени на адаптацию почти не было. Не знал язык, не знал идеи Хосепа Гвардиолы. Если неудачно провел 1-2 матча, то люди уже начинают говорить о деньгах, которые на тебя потратили, о сотне других вещей. Фаны уверены, что раз ты попал в «Барселону», значит, должен сразу быть на ее уровне».

В единственном сезоне в составе «Барсы» Чигринский провел 14 матчей, 10 раз вышел в стартовом составе.

«Я был обеспокоен, хотя Гвардиола говорил мне не перегружать себя психологически. Мне было 22 года, мне где-то не хватало спокойствия и опыта. Гвардиола меня очень поддерживал. Даже в те моменты, когда я мало играл, он находил время пообщаться и поддержать. Когда я уходил, то мы были в хороших отношениях», — сказал Чигринский.

С ноября по май Дмитрий провел лишь 7 матчей.

«Я много работал. Был уверен, что усердные тренировки откроют мне дорогу. С первых дней занимался испанским. Мне нужна была поддержка, и я получил ее от Гвардиолы и партнеров по команде», — вспоминает Чигринский.

Сложно сказать, получил ли Дмитрий свои шансы во втором сезоне, но президент клуба Сандро Россель из-за сложной финансовой ситуации (знакомая даже сейчас история для фанов каталонцев) был вынужден продавать футболистов. В том числе украинца. Дмитрий в июле 2010 года вернулся в «Шахтер» за 15 миллионов евро, а руководство заявило, что «нам нужны деньги для выплат зарплат работникам клуба».

В конце интервью Чигринский не забыл рассказать о ситуации в Украине.

«Сложно находиться в другой стране, когда ты знаешь, что происходит в Украине. Бомбардировки, ракетные атаки и все остальное. Мне было комфортно вернуться в Украину, где я нахожусь рядом с семьей и друзьями».

Из-за российской агрессии «Шахтеру» и другими украинским клубам приходится непросто в еврокубках, учитывая логистику и отсутствие перелетов в стране. «Это тяжело, но такова реальность. Вызов для клуба и команды. Но мы ведь украинцы, справимся».

Чигринский во вторник так и не вышел на триумфальный матч «Шахтера» с «Барселоной», но успел пообщаться с бывшими товарищам по «Барселоне», включая Хави.

Пусть отрезок карьеры в одном из лучших клубов мира получился коротким, но украинец успел не только познакомиться и поиграть со многими знаменитыми футболистами, но и выиграл Ла Лигу и Клубный чемпионат мира.

По материалам The Athletic