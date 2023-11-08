Игорь ЮРЧЕНКО: «Это заслуга Шахтера, что у Барселоны ничего не получилось»

В немецком Гамбурге футболисты «Шахтера» в очередном поединке группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение испанской «Барселоне» (1:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок донецкого «Шахтера» Игорь Юрченко рассказал, что помогло «горнякам» одержать верх во вчерашнем противостоянии:

– В это непростое для Украины время дончане сделали очень приятный подарок всем отечественным поклонникам спорта. Взять верх над грандом мирового футбола – «Барселоной», поверьте, это многого стоит. Тем более, что футболисты испанского клуба не скрывали, что собираются победить с крупным счетом и досрочно обеспечить себе выход в следующий раунд.

– Какие факторы помогли «Шахтеру» одолеть сопротивление именитого визави?

– Пожалуй, «горнякам» добавил уверенности второй тайм первого поединка в октябре в Барселоне, где они убедились, что с каталонцами можно играть на равных. Во-вторых, чувствовалось, что дончане очень хорошо подготовились к матчу, изучив сильные и уязвимые места соперника. В частности, мне запомнилось, как «горняки» благодаря четкой подстраховке блокировали забегания гостей на флангах и именно поэтому бомбардир Левандовски остался без поддержки партнеров и был незаметен.

– В исполнении «Шахтера» были два разных тайма?

– Здесь все логично. До перерыва «горняки» своей активностью добиться нужного им результата, а во втором тайме уже играли по счету, отдав инициативу гостям. Важно, что номинальные хозяева все делали продуманно, чувствуя чего можно ожидать от каталонцев. Если откровенно, я уже давно не видел такой самоотдачи у дончан, более того, создавалось впечатление, что в случае необходимости они могут прибавить. Это проблема «Барселоны», что у нее в Гамбурге много не получалось. В этом заслуга «Шахтера», который получил ценные три очка с позиции силы.

И еще на два момента я хотел бы обратить внимание. Отдам должное новому главному тренеру «горняков» Марино Пушичу, который в конце компенсированного времени выпустил на поле Марьяна Шведа, который очень много пропустил из-за травм. С одной стороны это была тактическая замена – хотелось выиграть драгоценные секунды, но с другой, важно, что наставник остановил свой выбор именно на Шведе. Поверьте, для Марьяна это было крайне необходимо почувствовать, что тебе доверяют. Убежден, что это решение балканского специалиста только будет способствовать сплоченности в коллективе, сделает микроклимат еще лучше.

Также стоит похвалить менеджмент «Шахтера», который выбрал местом проведения домашних матчей в Лиге чемпионов именно Гамбург. Опять на трибунах было почти 50 тысяч болельщиков, которые поддерживали «горняков» и были настоящим 12 игроком. А клубная касса «Шахтера» серьезно пополнилась средствами от продажи билетов.

– «Шахтер» сможет побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов?

– Если «горняки» на финише группового этапа сыграют так, как во втором тайме поединка в Антверпене и во вчерашнем противостоянии в Гамбурге, то у них есть все шансы пробиться в следующий раунд. Мне нравится, когда интрига возвращается.

Читайте также, почему «Шахтеру» зимой стоит задуматься о продаже Сикана.