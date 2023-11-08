Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЮРЧЕНКО: «Это заслуга Шахтера, что у Барселоны ничего не получилось»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:50
693
0

Игорь ЮРЧЕНКО: «Это заслуга Шахтера, что у Барселоны ничего не получилось»

Бывший игрок «Шахтера» рассказал, что помогло «горнякам» одержать верх

08 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 17:50
693
0
Игорь ЮРЧЕНКО: «Это заслуга Шахтера, что у Барселоны ничего не получилось»
Игорь Юрченко

В немецком Гамбурге футболисты «Шахтера» в очередном поединке группового этапа Лиги чемпионов нанесли поражение испанской «Барселоне» (1:0).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок донецкого «Шахтера» Игорь Юрченко рассказал, что помогло «горнякам» одержать верх во вчерашнем противостоянии:

– В это непростое для Украины время дончане сделали очень приятный подарок всем отечественным поклонникам спорта. Взять верх над грандом мирового футбола – «Барселоной», поверьте, это многого стоит. Тем более, что футболисты испанского клуба не скрывали, что собираются победить с крупным счетом и досрочно обеспечить себе выход в следующий раунд.

– Какие факторы помогли «Шахтеру» одолеть сопротивление именитого визави?
– Пожалуй, «горнякам» добавил уверенности второй тайм первого поединка в октябре в Барселоне, где они убедились, что с каталонцами можно играть на равных. Во-вторых, чувствовалось, что дончане очень хорошо подготовились к матчу, изучив сильные и уязвимые места соперника. В частности, мне запомнилось, как «горняки» благодаря четкой подстраховке блокировали забегания гостей на флангах и именно поэтому бомбардир Левандовски остался без поддержки партнеров и был незаметен.

– В исполнении «Шахтера» были два разных тайма?
– Здесь все логично. До перерыва «горняки» своей активностью добиться нужного им результата, а во втором тайме уже играли по счету, отдав инициативу гостям. Важно, что номинальные хозяева все делали продуманно, чувствуя чего можно ожидать от каталонцев. Если откровенно, я уже давно не видел такой самоотдачи у дончан, более того, создавалось впечатление, что в случае необходимости они могут прибавить. Это проблема «Барселоны», что у нее в Гамбурге много не получалось. В этом заслуга «Шахтера», который получил ценные три очка с позиции силы.

И еще на два момента я хотел бы обратить внимание. Отдам должное новому главному тренеру «горняков» Марино Пушичу, который в конце компенсированного времени выпустил на поле Марьяна Шведа, который очень много пропустил из-за травм. С одной стороны это была тактическая замена – хотелось выиграть драгоценные секунды, но с другой, важно, что наставник остановил свой выбор именно на Шведе. Поверьте, для Марьяна это было крайне необходимо почувствовать, что тебе доверяют. Убежден, что это решение балканского специалиста только будет способствовать сплоченности в коллективе, сделает микроклимат еще лучше.

Также стоит похвалить менеджмент «Шахтера», который выбрал местом проведения домашних матчей в Лиге чемпионов именно Гамбург. Опять на трибунах было почти 50 тысяч болельщиков, которые поддерживали «горняков» и были настоящим 12 игроком. А клубная касса «Шахтера» серьезно пополнилась средствами от продажи билетов.

– «Шахтер» сможет побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов?
– Если «горняки» на финише группового этапа сыграют так, как во втором тайме поединка в Антверпене и во вчерашнем противостоянии в Гамбурге, то у них есть все шансы пробиться в следующий раунд. Мне нравится, когда интрига возвращается.

Читайте также, почему «Шахтеру» зимой стоит задуматься о продаже Сикана.

По теме:
Реал Сосьедад – Бенфика. Трубин – в основе. Наполи – Унион. Смотреть LIVE
Трубин – в основе Бенфики на матч с Реал Сосьедадом
Зубков и Пушич – лучшие игрок и тренер 13-го тура в УПЛ
Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Футбол | 07 ноября 2023, 21:34 5
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени

Украинский экс-нападающий предался воспоминаниям

Время праздновать. Очки по осени считать будем
Футбол | 08 ноября 2023, 11:55 32
Время праздновать. Очки по осени считать будем
Время праздновать. Очки по осени считать будем

Валерий Василенко – о невыносимой легкости бытия

Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Футбол | 07.11.2023, 21:15
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
В круговерти футбола: 5 фирмовостей Владимира Веремеева
Футбол | 08.11.2023, 17:05
В круговерти футбола: 5 фирмовостей Владимира Веремеева
В круговерти футбола: 5 фирмовостей Владимира Веремеева
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Футбол | 08.11.2023, 06:59
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
Шакур СТИВЕНСОН: «Слышал, Ломаченко предложили самый большой гонорар»
07.11.2023, 17:48 1
Бокс
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 лидируют, Полесье и Шахтер преследуют
06.11.2023, 22:50 1
Футбол
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
ВАЦКО: «Италия попросила УЕФА заставить Украину сыграть товарищеский матч»
06.11.2023, 16:55 84
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 23
Футбол
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 47
Война
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем