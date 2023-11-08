Андрей КЛИЩУК: «Не скажу, что мы многое позволили Полесью»

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ.

– Андрей, удалась ли игра лидеров?

– Да. Обе команды заслужили забить по голу. Результат в принципе закономерен. Соперник остался позади нас, на расстоянии в одно очко. Ждем следующий матч и победы над «Динамо».

– «Полесье» нагнетало местами. Как справились с их атаками?

– В начале второго тайма они провели две опасные атаки, но наши защитники заблокировали удары. По пенальти, то хорошо, что с помощью VAR разобрались в ситуации. В целом у них были моменты, но, не скажу, что мы им много позволили. У нас также были шансы, чтобы вырвать три очка. Защита «Кривбасса» сыграла надежно. В концовке обе команды не оставляли надежд одержать победу, но имеем ничью.

После 13 туров команда из Кривого Рога остается на 1-м месте в турнирной таблице. «Кривбасс» набрал 27 очков.