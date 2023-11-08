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  4. Андрей КЛИЩУК: «Не скажу, что мы многое позволили Полесью»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:16
169
0

Андрей КЛИЩУК: «Не скажу, что мы многое позволили Полесью»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полисьем»

08 ноября 2023, 17:51 | Обновлено 08 ноября 2023, 18:16
169
0
Андрей КЛИЩУК: «Не скажу, что мы многое позволили Полесью»
УПЛ. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ.

– Андрей, удалась ли игра лидеров?

– Да. Обе команды заслужили забить по голу. Результат в принципе закономерен. Соперник остался позади нас, на расстоянии в одно очко. Ждем следующий матч и победы над «Динамо».

– «Полесье» нагнетало местами. Как справились с их атаками?

– В начале второго тайма они провели две опасные атаки, но наши защитники заблокировали удары. По пенальти, то хорошо, что с помощью VAR разобрались в ситуации. В целом у них были моменты, но, не скажу, что мы им много позволили. У нас также были шансы, чтобы вырвать три очка. Защита «Кривбасса» сыграла надежно. В концовке обе команды не оставляли надежд одержать победу, но имеем ничью.

После 13 туров команда из Кривого Рога остается на 1-м месте в турнирной таблице. «Кривбасс» набрал 27 очков.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
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