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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Несколько часов радовался вызову в сборную – и дальше работать»
Чемпионат Европы
08 ноября 2023, 17:02 |
326
1

ТАЛОВЕРОВ: «Несколько часов радовался вызову в сборную – и дальше работать»

Защитник ЛАСКа – о первом вызове в национальную команду

08 ноября 2023, 17:02 |
326
1
ТАЛОВЕРОВ: «Несколько часов радовался вызову в сборную – и дальше работать»
ЛАСК. Максим Таловеров

Защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров прокомментировал свой первый вызов в национальную сборную Украины:

– Очень и даже безумно счастлив, ведь это мечта каждого ребенка, и я не исключение. Моей мечтой и целью было попасть в первую сборную. Но не так много сейчас обращаю на это внимания, потому что на носу два очень важных матча за ЛАСК – в Лиге Европы и в чемпионате, нам в обоих нужно побеждать.

Узнал эту новость, несколько часов порадовался и уже продолжаю работать и сосредотачиваться на матчах, ведь нет времени расслабляться. Тем более впоследствии также чрезвычайно важный матч сборной против Италии. Продолжаю работать как и работал и верю, что все будет как должно быть.

– От кого узнал о вызове в сборную?
– Буквально вчера вечером мне написал менеджер первой сборной, и мы с ним пообщались. Впоследствии написал руководитель команды U21 и еще несколько представителей персонала.

– Общался ли ты с Сергеем Ребровым?
– Мы виделись в Праге на благотворительном матче ветеранов сборных Украины и Чехии. Но не общались на тему футбола. Просто спросили друг у друга как дела. Но уверен, что в ближайшем будущем пообщаемся.

– С кем первым поделился новостью о вызове в сборную?
– Первая узнала моя девушка, потому что мы были вместе, когда мне написали. Затем родители и близкие друзья.

– Как считаешь, что стало основным фактором твоего вызова?
– Думаю, этот вопрос несколько не ко мне. Я стараюсь работать на максимуме всегда, но решение принимает тренерский штаб. Моя задача всегда выкладываться на 100%, и я очень счастлив, что возникла возможность поехать в национальную сборную.

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Максим Таловеров ЛАСК сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник УПЛ-ТВ
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turist86
Правильне рішення Реброва, можна й раніше було викликати
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