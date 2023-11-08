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  4. Ориоль РОМЕУ: «Шахтер нас хорошо накрывал»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 16:18 |
959
0

Ориоль РОМЕУ: «Шахтер нас хорошо накрывал»

Хавбек «Барселоны» – о поражении от «Шахтера»

08 ноября 2023, 16:18 |
959
0
Ориоль РОМЕУ: «Шахтер нас хорошо накрывал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (поражение 0:1):

«Думаю, что Хави хотел изменить динамику в атаке. Каждое поражение имеет смысл, и мы должны быть самокритичны, чтобы поднять, что пошло не так. Это было неприятное поражение. Мы хотели выиграть, но у нас это не получилось.

Нельзя позволять соперникам создавать так много моментов, и нужно лучше атаковать. «Шахтер» нас хорошо накрывал, и из-за качества газона мы не могли играть через центр. Когда «Шахтер» забил свой гол, они смогли играть соответственно со своим планом».

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Ориоль Ромеу Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.es
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