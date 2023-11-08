Ориоль РОМЕУ: «Шахтер нас хорошо накрывал»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (поражение 0:1):

«Думаю, что Хави хотел изменить динамику в атаке. Каждое поражение имеет смысл, и мы должны быть самокритичны, чтобы поднять, что пошло не так. Это было неприятное поражение. Мы хотели выиграть, но у нас это не получилось.

Нельзя позволять соперникам создавать так много моментов, и нужно лучше атаковать. «Шахтер» нас хорошо накрывал, и из-за качества газона мы не могли играть через центр. Когда «Шахтер» забил свой гол, они смогли играть соответственно со своим планом».