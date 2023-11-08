Сыграет с Украиной? Спаллетти вернет Жоржиньо в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти еще не назвал состав на ноябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Украины (17 и 20 ноября соответственно). Однако, по информации итальянских СМИ, наставник «Скуадры Адзурры» планирует ряд кадровых изменений.

Из-за дисквалификаций Сандро Тонали и Николо Фаджоли вернется в состав сборной Италии полузащитник «Арсенала» Жоржиньо. В предыдущий раз он играл за сборную Италии 15 июля текущего года в Лиге наций против Испании, когда командой руководил еще Роберто Манчини. Спаллетти на сентябрьские и октябрьские матчи сборной Италии Жоржиньо не вызывал.

Также будут вызваны защитник «Торино» Алессандро Буонджорно (1 матч за сборную в июне текущего года еще при Манчини) и хавбек «Монцы» Андреа Кольпани, который за «Скуадру Адзурру» еще не играл.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже объявил заявку на матч с Италией.