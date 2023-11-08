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  4. Вячеслав Шевчук ушел из Вереса для участия в выборах главы РОАФ
Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 14:22 |
393
0

Вячеслав Шевчук ушел из Вереса для участия в выборах главы РОАФ

«Верес» остался без вице-президента

08 ноября 2023, 14:22 |
393
0
Вячеслав Шевчук ушел из Вереса для участия в выборах главы РОАФ
НК Верес. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук ушел с должности вице-президента «Вереса» для участия в выборах председателя Ровенской областной ассоциации футбола. Вячеслав уже прокомментировал свое решение:

«В жизни мне повезло стать профессиональным футболистом и сделать успешную карьеру. Выиграть множество трофеев, играть за национальную сборную и выводить главную команду страны на международный турнир в качестве капитана. После окончания игровой карьеры я получил хорошую возможность попробовать себя в качестве тренера, как в Академии, так и взрослой команды. Позже я встретил невероятных людей в ровенском «Вересе», в частности, президента Ивана Надеина и других молодых и амбициозных руководителей, благодаря которым я получил хороший опыт в роли клубного менеджера.

Два года назад, попав в народный клуб, я имел невероятное стремление приобщить свой опыт и знания к развитию юного коллектива. За этот период, считаю, многое удалось: заключен крупнейший рекламный контракт с титульным спонсором, улучшены условия быта футболистов, реализованы благотворительные проекты, сформирована сеть профессионального нетворкинга, ведь о «Вересе» знают и говорят среди профессионалов нашего дела. Я с гордостью и честью представлял красно-черные цвета, бился за интересы клуба до конца, даже вступая в конфронтации с друзьями. Ведь «Верес» был и есть для меня моей семьей, моим домом.

Тем не менее, снова приходит время двигаться вперед. Я покидаю пост вице-президента «Вереса» с целью представления своей кандидатуры на должность председателя Ровенской областной ассоциации футбола. Я хочу менять, я хочу реформировать, я хочу улучшать. Приносить футбол во все уголки Ровенщины, открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре. Маленький мальчик с Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам с Ровенщины не творить новую историю украинского футбола. Творить ее вместе, двигаться вместе, и жизнь снова отблагодарит тех, кто честно и вдохновенно отдается своему делу».

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Источник ФК Верес
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