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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 13:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 14:07
245
0

Даниил Сикан, забив Барселоне, стал автором двух голевых юбилеев

Украинцы забили 40-й мяч испанцам на своем поле, в том числе 30-й - в Лиге чемпионов

08 ноября 2023, 13:44 | Обновлено 08 ноября 2023, 14:07
245
0
Даниил Сикан, забив Барселоне, стал автором двух голевых юбилеев
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Гол 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Барселоной» (1:0) стал 40-м для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с командами из Испании. 30 раз наши игроки в родных стенах поражали ворота испанцев в Лиге чемпионов, 7 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 – в Кубке кубков. 21 мяч забил «Шахтер», 17 – «Динамо» и 2 – «Заря».

К слову, юбилейным гол «Барселоне» оказался и для самого Сикана – 20-м в рядах украинских клубов (ЧУ – 17, ЕК – 3). 16 раз он отличился за «Шахтер» и 4 – за «Мариуполь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы украинских клубов в матчах с испанцами

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

27.09.1978

КК

1/16

Юрий РЕЗНИК

Шахтер

Барселона

1' (1:0)

1:1

10-й

17.03.1999

ЛЧ

1/4

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Реал

63' (1:0)

2:0

20-й

06.12.2006

ЛЧ

ГТ

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Реал

27' (2:0)

2:2

30-й

25.11.2015

ЛЧ

ГТ

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

Реал

77' (1:4)

3:4

40-й

07.11.2023

ЛЧ

ГТ

Даниил СИКАН

Шахтер

Барселона

40' (1:0)

1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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