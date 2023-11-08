Даниил Сикан, забив Барселоне, стал автором двух голевых юбилеев

Гол 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Барселоной» (1:0) стал 40-м для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с командами из Испании. 30 раз наши игроки в родных стенах поражали ворота испанцев в Лиге чемпионов, 7 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 – в Кубке кубков. 21 мяч забил «Шахтер», 17 – «Динамо» и 2 – «Заря».

К слову, юбилейным гол «Барселоне» оказался и для самого Сикана – 20-м в рядах украинских клубов (ЧУ – 17, ЕК – 3). 16 раз он отличился за «Шахтер» и 4 – за «Мариуполь».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы украинских клубов в матчах с испанцами

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 27.09.1978 КК 1/16 Юрий РЕЗНИК Шахтер Барселона 1' (1:0) 1:1 10-й 17.03.1999 ЛЧ 1/4 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо Реал 63' (1:0) 2:0 20-й 06.12.2006 ЛЧ ГТ Максим ШАЦКИХ Динамо Реал 27' (2:0) 2:2 30-й 25.11.2015 ЛЧ ГТ АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер Реал 77' (1:4) 3:4 40-й 07.11.2023 ЛЧ ГТ Даниил СИКАН Шахтер Барселона 40' (1:0) 1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.