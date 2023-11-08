Даниил Сикан, забив Барселоне, стал автором двух голевых юбилеев
Украинцы забили 40-й мяч испанцам на своем поле, в том числе 30-й - в Лиге чемпионов
Гол 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Барселоной» (1:0) стал 40-м для украинских клубов в домашних еврокубковых баталиях с командами из Испании. 30 раз наши игроки в родных стенах поражали ворота испанцев в Лиге чемпионов, 7 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 3 – в Кубке кубков. 21 мяч забил «Шахтер», 17 – «Динамо» и 2 – «Заря».
К слову, юбилейным гол «Барселоне» оказался и для самого Сикана – 20-м в рядах украинских клубов (ЧУ – 17, ЕК – 3). 16 раз он отличился за «Шахтер» и 4 – за «Мариуполь».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы украинских клубов в матчах с испанцами
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1978
|
КК
|
1/16
|
Юрий РЕЗНИК
|
Шахтер
|
Барселона
|
1' (1:0)
|
1:1
|
10-й
|
17.03.1999
|
ЛЧ
|
1/4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
Реал
|
63' (1:0)
|
2:0
|
20-й
|
06.12.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Реал
|
27' (2:0)
|
2:2
|
30-й
|
25.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
Реал
|
77' (1:4)
|
3:4
|
40-й
|
07.11.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
Барселона
|
40' (1:0)
|
1:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.
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