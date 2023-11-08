Украинцы 10-й раз обыграли испанцев в основном турнире Лиги чемпионов
7 побед одержал «Шахтер», 3 – «Динамо»
Победа «Шахтера» над «Барселоной» (1:0) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. 6 раз наши команды добивались успеха дома и 4 – в гостях. 7 викторий отпраздновал «Шахтер» и 3 – «Динамо». В свою очередь 5 раз уступала украинцам «Барселона», 3 – «Реал» и 2 – «Реал Сосьедад».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 побед украинских клубов над испанцами в основном турнире Лиги чемпионов
|
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
22.10.1997
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Барселона
|
3:0 (д)
|
2.
|
05.11.1997
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Барселона
|
4:0 (г)
|
3.
|
17.03.1999
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Реал
|
2:0 (д)
|
4.
|
07.12.2004
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
2:0 (д)
|
5.
|
09.12.2008
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
3:2 (г)
|
6.
|
17.09.2013
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Реал Сосьедад
|
2:0 (г)
|
7.
|
27.11.2013
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Реал Сосьедад
|
4:0 (д)
|
8.
|
21.10.2020
|
Шахтер
|
Луиш КАШТРУ
|
Реал
|
3:2 (г)
|
9.
|
01.12.2020
|
Шахтер
|
Луиш КАШТРУ
|
Реал
|
2:0 (д)
|
10.
|
07.11.2023
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
Барселона
|
1:0 (д)
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