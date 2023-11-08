Украинцы 10-й раз обыграли испанцев в основном турнире Лиги чемпионов

Победа «Шахтера» над «Барселоной» (1:0) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. 6 раз наши команды добивались успеха дома и 4 – в гостях. 7 викторий отпраздновал «Шахтер» и 3 – «Динамо». В свою очередь 5 раз уступала украинцам «Барселона», 3 – «Реал» и 2 – «Реал Сосьедад».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед украинских клубов над испанцами в основном турнире Лиги чемпионов