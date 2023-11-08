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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 13:31 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:37
727
0

Украинцы 10-й раз обыграли испанцев в основном турнире Лиги чемпионов

7 побед одержал «Шахтер», 3 – «Динамо»

08 ноября 2023, 13:31 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:37
727
0
Украинцы 10-й раз обыграли испанцев в основном турнире Лиги чемпионов
ФК Шахтер

Победа «Шахтера» над «Барселоной» (1:0) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов. 6 раз наши команды добивались успеха дома и 4 – в гостях. 7 викторий отпраздновал «Шахтер» и 3 – «Динамо». В свою очередь 5 раз уступала украинцам «Барселона», 3 – «Реал» и 2 – «Реал Сосьедад».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед украинских клубов над испанцами в основном турнире Лиги чемпионов

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

22.10.1997

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Барселона

3:0 (д)

2.

05.11.1997

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Барселона

4:0 (г)

3.

17.03.1999

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Реал

2:0 (д)

4.

07.12.2004

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

2:0 (д)

5.

09.12.2008

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

3:2 (г)

6.

17.09.2013

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Реал Сосьедад

2:0 (г)

7.

27.11.2013

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Реал Сосьедад

4:0 (д)

8.

21.10.2020

Шахтер

Луиш КАШТРУ

Реал

3:2 (г)

9.

01.12.2020

Шахтер

Луиш КАШТРУ

Реал

2:0 (д)

10.

07.11.2023

Шахтер

Марино ПУШИЧ

Барселона

1:0 (д)

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Источник Sport.ua
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