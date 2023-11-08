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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Кто-то считал эту группу легкой, но мы так не думаем»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:22
689
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Кто-то считал эту группу легкой, но мы так не думаем»

Главный тренер «Порту» – о матче против «Антверпена»

08 ноября 2023, 13:19 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:22
689
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Кто-то считал эту группу легкой, но мы так не думаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

«Это Лига чемпионов. Кто-то, видимо, считал эту группу легкой, но мы так не думаем, поскольку проанализировали наших оппонентов и знаем их ценность. «Шахтер» только что в матче с «Барселоной» показал, насколько они хороши. Мы встретились с чемпионами Бельгии. На уровне национальных сборных все мы знаем, что такое Бельгия. Мы участвуем в крупнейшем клубном соревновании мира, здесь все игры сложные», – сказал Консейсау.

Напомним, что «Порту» обыграл «Антверпен» со счетом 2:0.

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Антверпен Лига чемпионов Порту Сержиу Консейсау
Источник УЕФА
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