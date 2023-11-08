Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Кто-то считал эту группу легкой, но мы так не думаем»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау подвел итоги домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

«Это Лига чемпионов. Кто-то, видимо, считал эту группу легкой, но мы так не думаем, поскольку проанализировали наших оппонентов и знаем их ценность. «Шахтер» только что в матче с «Барселоной» показал, насколько они хороши. Мы встретились с чемпионами Бельгии. На уровне национальных сборных все мы знаем, что такое Бельгия. Мы участвуем в крупнейшем клубном соревновании мира, здесь все игры сложные», – сказал Консейсау.

Напомним, что «Порту» обыграл «Антверпен» со счетом 2:0.