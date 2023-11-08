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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:01
112
0

Шахтер, обыграв Барселону, отпраздновал два юбилея

Горняки одержали 60-ю победу в Лиге чемпионов и 70-ю – в еврокубках на своем поле

08 ноября 2023, 12:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:01
112
0
Шахтер, обыграв Барселону, отпраздновал два юбилея
ФК Шахтер

Победа над «Барселоной» (1:0) стала 70-й для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 36 раз горняки добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов, 30 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. Между тем в поединке с каталонцами «Шахтер» отметил еще один юбилей, отпраздновав 60-ю викторию в Лиге чемпионов. 38 побед оранжево-черные одержали в основном турнире ЛЧ и 32 – в квалификации.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы Шахтера в еврокубках

Победа

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

Тренер Шахтера

1-я

15.09.1976

КУ

1/32

Динамо Брл

3:0

Владимир САЛЬКОВ

10-я

20.07.1996

КИ

ГТ

Антальяспор

1:0

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

20-я

01.10.2002

КУ

1/64

Аустрия

1:0

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

30-я

22.11.2006

ЛЧ

ГТ

Рома

1:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

40-я

25.08.2009

ЛЕ

КР4

Сивасспор

2:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

50-я

05.18.2014

ЛЧ

ГТ

БАТЭ

5:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

60-я

13.09.2017

ЛЧ

ГТ

Наполи

2:1

Паулу ФОНСЕКА

70-я

07.11.2023

ЛЧ

ГТ

Барселона

1:0

Марино ПУШИЧ

Юбилейные победы Шахтера в Лиге чемпионов

Победа

Дата

Стадия

Соперник

Счет

Тренер «Шахтера»

1-я

26.07.2000

КР2

Левадия (д)

4:1

Виктор ПРОКОПЕНКО

10-я

04.08.2004

КР2

Пюник (д)

1:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

20-я

18.09.2007

ГТ

Селтик (д)

2:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

30-я

23.11.2010

ГТ

Партизан (г)

3:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

40-я

21.10.2014

ГТ

БАТЭ (г)

7:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

50-я

21.02.2018

1/8

Рома (д)

2:1

Паулу ФОНСЕКА

60-я

07.11.2023

ГТ

Барселона (д)

1:0

Марино ПУШИЧ

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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