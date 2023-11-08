Шахтер, обыграв Барселону, отпраздновал два юбилея

Победа над «Барселоной» (1:0) стала 70-й для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 36 раз горняки добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов, 30 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. Между тем в поединке с каталонцами «Шахтер» отметил еще один юбилей, отпраздновав 60-ю викторию в Лиге чемпионов. 38 побед оранжево-черные одержали в основном турнире ЛЧ и 32 – в квалификации.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние победы Шахтера в еврокубках

Победа Дата Ранг Стадия Соперник Счет Тренер Шахтера 1-я 15.09.1976 КУ 1/32 Динамо Брл 3:0 Владимир САЛЬКОВ 10-я 20.07.1996 КИ ГТ Антальяспор 1:0 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 20-я 01.10.2002 КУ 1/64 Аустрия 1:0 Валерий ЯРЕМЧЕНКО 30-я 22.11.2006 ЛЧ ГТ Рома 1:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 40-я 25.08.2009 ЛЕ КР4 Сивасспор 2:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 50-я 05.18.2014 ЛЧ ГТ БАТЭ 5:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 60-я 13.09.2017 ЛЧ ГТ Наполи 2:1 Паулу ФОНСЕКА 70-я 07.11.2023 ЛЧ ГТ Барселона 1:0 Марино ПУШИЧ

Юбилейные победы Шахтера в Лиге чемпионов

Победа Дата Стадия Соперник Счет Тренер «Шахтера» 1-я 26.07.2000 КР2 Левадия (д) 4:1 Виктор ПРОКОПЕНКО 10-я 04.08.2004 КР2 Пюник (д) 1:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 20-я 18.09.2007 ГТ Селтик (д) 2:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 30-я 23.11.2010 ГТ Партизан (г) 3:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 40-я 21.10.2014 ГТ БАТЭ (г) 7:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 50-я 21.02.2018 1/8 Рома (д) 2:1 Паулу ФОНСЕКА 60-я 07.11.2023 ГТ Барселона (д) 1:0 Марино ПУШИЧ

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.