Шахтер, обыграв Барселону, отпраздновал два юбилея
Горняки одержали 60-ю победу в Лиге чемпионов и 70-ю – в еврокубках на своем поле
Победа над «Барселоной» (1:0) стала 70-й для «Шахтера» на своем поле в еврокубковых турнирах. 36 раз горняки добивались успеха в родных стенах в Лиге чемпионов, 30 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. Между тем в поединке с каталонцами «Шахтер» отметил еще один юбилей, отпраздновав 60-ю викторию в Лиге чемпионов. 38 побед оранжево-черные одержали в основном турнире ЛЧ и 32 – в квалификации.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние победы Шахтера в еврокубках
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Шахтера
|
1-я
|
15.09.1976
|
КУ
|
1/32
|
Динамо Брл
|
3:0
|
Владимир САЛЬКОВ
|
10-я
|
20.07.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Антальяспор
|
1:0
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
20-я
|
01.10.2002
|
КУ
|
1/64
|
Аустрия
|
1:0
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
30-я
|
22.11.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Рома
|
1:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
40-я
|
25.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Сивасспор
|
2:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
50-я
|
05.18.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
БАТЭ
|
5:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
60-я
|
13.09.2017
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Наполи
|
2:1
|
Паулу ФОНСЕКА
|
70-я
|
07.11.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
1:0
|
Марино ПУШИЧ
Юбилейные победы Шахтера в Лиге чемпионов
|
Победа
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер «Шахтера»
|
1-я
|
26.07.2000
|
КР2
|
Левадия (д)
|
4:1
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
10-я
|
04.08.2004
|
КР2
|
Пюник (д)
|
1:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
20-я
|
18.09.2007
|
ГТ
|
Селтик (д)
|
2:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
30-я
|
23.11.2010
|
ГТ
|
Партизан (г)
|
3:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
40-я
|
21.10.2014
|
ГТ
|
БАТЭ (г)
|
7:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
50-я
|
21.02.2018
|
1/8
|
Рома (д)
|
2:1
|
Паулу ФОНСЕКА
|
60-я
|
07.11.2023
|
ГТ
|
Барселона (д)
|
1:0
|
Марино ПУШИЧ
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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