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  4. Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 12:53 |
1325
4

Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера

Шовковский и Костюк

08 ноября 2023, 12:53 |
1325
4
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что после неожиданного для «Динамо» ухода тренера Мирчи Луческу у руководства было лишь два варианта ему на замену.

Между Александром Шовковским и тренером юношеской команды Игорем Костюком выбрали первого.

«Было два варианта. Шовковский или Костюк. Пока отдали предпочтение Шовковскому, который знает ситуацию в команде. Но Костюк знает молодых игроков, он еще может получить свой шанс. Пока президент клуба выбрал такой вариант».

«Сейчас должен сыграть авторитет Шовковского, а Костюку нужно дождаться своего шанса, его никто не списывает», — сказал Цыганык.

В конце минувшего сезона Шовковский уже подменял Луческу, когда опытный тренер находился в больнице.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Игорь Костюк Александр Шовковский Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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Swed
Марта Костюк???    Одобряю!
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+2
FunnyCat_____
25 октября  2022 Суркис: я ошибался с «динамовскими сердцами» мы с ними закончили!
Вот же послал Бог президента клуба 
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0
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potemkin78
вот это выбор, вау. 
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0
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