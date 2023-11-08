Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что после неожиданного для «Динамо» ухода тренера Мирчи Луческу у руководства было лишь два варианта ему на замену.

Между Александром Шовковским и тренером юношеской команды Игорем Костюком выбрали первого.

«Было два варианта. Шовковский или Костюк. Пока отдали предпочтение Шовковскому, который знает ситуацию в команде. Но Костюк знает молодых игроков, он еще может получить свой шанс. Пока президент клуба выбрал такой вариант».

«Сейчас должен сыграть авторитет Шовковского, а Костюку нужно дождаться своего шанса, его никто не списывает», — сказал Цыганык.

В конце минувшего сезона Шовковский уже подменял Луческу, когда опытный тренер находился в больнице.