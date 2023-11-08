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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:18
622
0

Жоау МАРИУ: «Даже если соперником будет «Барселона», хотим выиграть группу»

Защитник «Порту» – о матче против «Антверпена» в Лиге чемпионов

08 ноября 2023, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:18
622
0
Жоау МАРИУ: «Даже если соперником будет «Барселона», хотим выиграть группу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Мариу

Защитник португальского «Порту» Жоау Мариу поделился эмоциями после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

«Мы знали, что игра будет трудная. Они создали нам проблемы в Бельгии, поэтому сейчас нам нужно было быть готовыми ко всему, и мы были готовы. Мы с самого начала старались навязать свою игру и сумели выиграть, а это самое главное. Создали несколько моментов и контролировали игру. Под конец мы забили второй гол, который решил дело, и добились важной победы. Сосредоточены только на том, что можем контролировать: на наших матчах и победах в них. Мы идем своим путем и в каждом турнире стремимся побеждать. Даже если нашим соперником будет «Барселона», мы хотим выиграть группу», – сказал Жоау Мариу.

Напомним, что «Порту» одержал победу над «Антверпеном» со счетом 2:0.

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Антверпен Лига чемпионов Порту Жоау Мариу
Источник УЕФА
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