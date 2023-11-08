Жоау МАРИУ: «Даже если соперником будет «Барселона», хотим выиграть группу»
Защитник «Порту» – о матче против «Антверпена» в Лиге чемпионов
Защитник португальского «Порту» Жоау Мариу поделился эмоциями после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».
«Мы знали, что игра будет трудная. Они создали нам проблемы в Бельгии, поэтому сейчас нам нужно было быть готовыми ко всему, и мы были готовы. Мы с самого начала старались навязать свою игру и сумели выиграть, а это самое главное. Создали несколько моментов и контролировали игру. Под конец мы забили второй гол, который решил дело, и добились важной победы. Сосредоточены только на том, что можем контролировать: на наших матчах и победах в них. Мы идем своим путем и в каждом турнире стремимся побеждать. Даже если нашим соперником будет «Барселона», мы хотим выиграть группу», – сказал Жоау Мариу.
Напомним, что «Порту» одержал победу над «Антверпеном» со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Общая серия горняков с пропущенными мячами составила 17 матчей, а домашняя - 8
Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени