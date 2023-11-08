Тимур СТЕЦКОВ: «Цена любой ошибки может быть высокой»

Защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 13-го тура УПЛ.

– Тимур, как оценишь битву лидеров УПЛ?

– Классный матч со стороны обеих команд. И «Кривбасс», и «Полесье» хотели победить. Но в итоге имеем ничью. Что ж, такой результат по делу. Мы довольны таким итогом, ведь ничья на выезде с хорошим соперником – неплохо для нашей команды.

– Матч лидеров в целом удался? Казалось, что при счете 1:1 обе команды боялись ошибиться и действовали осторожно.

– Это надо спрашивать у болельщиков (улыбается). Как по мне был интересный поединок, обе команды жаждали трех очков. Да, в конце игры чувствовалась некоторая нервозность, ведь все понимали, что цена любой ошибки может быть высокой.

– Вспомни гол. Ты прекрасно отдал, а Кузык реализовал свой момент. Признайся, комбинация наигранная?

– Да, ведь уже забивали похожий гол в этом сезоне, когда я ассистировал Максу Задераке (в игре против «Металлиста 1925»). Кузык классно открылся, я это увидел и отдал вразрез.

«Кривбасс» остается на 1-м месте УПЛ после 13 сыгранных туров, но у «Днепра-1» такое же количество очков – 27.