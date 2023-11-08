ПЕПЕ: «Сказал маме, что сделаю все, чтобы забить гол»

Защитник португальского «Порту» Пепе поделился эмоциями после гола в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

«Сегодня для меня особенный день – день рождения моей мамы и я сказал ей, что сделаю все, чтобы забить гол. Невероятное чувство, потому что каждый, кто в таком возрасте все еще играет на таком уровне, представляя большой клуб, вроде «Порту», знает, что это требует много работы, многих жертв и невероятной страсти к этому спорту. Стараюсь получать удовольствие настолько, насколько могу», – сказал Пепе.

Напомним, что «Порту» одержал победу над «Антверпеном» со счетом 2:0.