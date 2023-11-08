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  4. ПЕПЕ: «Сказал маме, что сделаю все, чтобы забить гол»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:05
244
3

ПЕПЕ: «Сказал маме, что сделаю все, чтобы забить гол»

Защитник «Порту» – о голе в ворота «Антверпена» в матче Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 12:48 | Обновлено 08 ноября 2023, 13:05
244
3
ПЕПЕ: «Сказал маме, что сделаю все, чтобы забить гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Защитник португальского «Порту» Пепе поделился эмоциями после гола в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена».

«Сегодня для меня особенный день – день рождения моей мамы и я сказал ей, что сделаю все, чтобы забить гол. Невероятное чувство, потому что каждый, кто в таком возрасте все еще играет на таком уровне, представляя большой клуб, вроде «Порту», знает, что это требует много работы, многих жертв и невероятной страсти к этому спорту. Стараюсь получать удовольствие настолько, насколько могу», – сказал Пепе.

Напомним, что «Порту» одержал победу над «Антверпеном» со счетом 2:0.

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Антверпен Лига чемпионов Порту Пепе
Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Vitaliy Konokrad
були в нього серйозні зальоти в карєрі, але такий підхід до гри в 40+ викликає повагу 
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0
johndow
на фото не той Пепе...
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