Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
Общая серия горняков с пропущенными мячами составила 17 матчей, а домашняя - 8
«Шахтер», взяв верх над «Барселоной» со счетом 1:0, прервал две свои затянувшиеся серии с пропущенными голами: общую – из 17 игр и домашнюю - из 8. Последний раз горняки оставались «сухими» 28 сентября 2021 года – 0:0 дома с «Интером» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Победа над каталонцами позволила дончанам прервать и свою «рекордную» для украинских команд безвыигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов, которая составила 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Последнюю викторию на своем поле в этом турнире оранжево-черные праздновали 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
26 игр
|
Шахтер
|
23.02.2017
|
Сельта (д)
|
0:2
|
05.08.2020
|
Вольфсбург (д)
|
3:0
|
17 игр
|
Шахтер
|
19.10.2021
|
Реал (д)
|
0:5
|
07.11.2023
|
Барселона (д)
|
1:0
|
13 игр
|
Динамо
|
11.08.1999
|
Ольборг (г)
|
2:1
|
22.03.2000
|
Бавария (д)
|
2:0
|
13 игр*
|
Динамо
|09.08.2022
|
Штурм (г)
|
2:1
|
|
|
|
11 игр
|
Динамо
|
19.09.2007
|
Рома (г)
|
0:2
|
30.09.2008
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
10 игр
|
Динамо
|
18.10.2000
|
Андерлехт (г)
|
2:4
|
30.10.2001
|
Боавишта (д)
|
1:0
|
9 игр
|
Динамо
|
12.01.1966
|
Селтик (г)
|
0:3
|
26.11.1969
|
Фиорентина (г)
|
0:0
|
9 игр
|
Шахтер
|
13.08.1998
|
Цюрих (г)
|
0:4
|
22.08.2000
|
Славия (г)
|
2:0
|
9 игр
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия (д)
|
0:1
|
28.09.2017
|
Атлетик (г)
|
1:0
|
9 игр*
|
Ворскла
|
08.11.2018
|
Карабах (д)
|
0:1
|
|
|
* серия не закончена.
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