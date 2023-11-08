Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года

«Шахтер», взяв верх над «Барселоной» со счетом 1:0, прервал две свои затянувшиеся серии с пропущенными голами: общую – из 17 игр и домашнюю - из 8. Последний раз горняки оставались «сухими» 28 сентября 2021 года – 0:0 дома с «Интером» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Победа над каталонцами позволила дончанам прервать и свою «рекордную» для украинских команд безвыигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов, которая составила 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Последнюю викторию на своем поле в этом турнире оранжево-черные праздновали 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 26 игр Шахтер 23.02.2017 Сельта (д) 0:2 05.08.2020 Вольфсбург (д) 3:0 17 игр Шахтер 19.10.2021 Реал (д) 0:5 07.11.2023 Барселона (д) 1:0 13 игр Динамо 11.08.1999 Ольборг (г) 2:1 22.03.2000 Бавария (д) 2:0 13 игр* Динамо 09.08.2022 Штурм (г) 2:1 11 игр Динамо 19.09.2007 Рома (г) 0:2 30.09.2008 Фенербахче (г) 0:0 10 игр Динамо 18.10.2000 Андерлехт (г) 2:4 30.10.2001 Боавишта (д) 1:0 9 игр Динамо 12.01.1966 Селтик (г) 0:3 26.11.1969 Фиорентина (г) 0:0 9 игр Шахтер 13.08.1998 Цюрих (г) 0:4 22.08.2000 Славия (г) 2:0 9 игр Заря 20.08.2015 Легия (д) 0:1 28.09.2017 Атлетик (г) 1:0 9 игр* Ворскла 08.11.2018 Карабах (д) 0:1

* серия не закончена.