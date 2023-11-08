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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:53
325
1

Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года

Общая серия горняков с пропущенными мячами составила 17 матчей, а домашняя - 8

08 ноября 2023, 12:13 | Обновлено 08 ноября 2023, 12:53
325
1
Шахтер сыграл на «ноль» в еврокубках впервые с сентября 2021 года
ФК Шахтер

«Шахтер», взяв верх над «Барселоной» со счетом 1:0, прервал две свои затянувшиеся серии с пропущенными голами: общую – из 17 игр и домашнюю - из 8. Последний раз горняки оставались «сухими» 28 сентября 2021 года – 0:0 дома с «Интером» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Победа над каталонцами позволила дончанам прервать и свою «рекордную» для украинских команд безвыигрышную домашнюю серию в Лиге чемпионов, которая составила 8 матчей (5 ничьих и 3 поражения). Последнюю викторию на своем поле в этом турнире оранжево-черные праздновали 10 августа 2021 года, когда в третьем квалификационном раунде в Киеве обыграли бельгийский «Генк» – 2:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

26 игр

Шахтер

23.02.2017

Сельта (д)

0:2

05.08.2020

Вольфсбург (д)

3:0

17 игр

Шахтер

19.10.2021

Реал (д)

0:5

07.11.2023

Барселона (д)

1:0

13 игр

Динамо

11.08.1999

Ольборг (г)

2:1

22.03.2000

Бавария (д)

2:0

13 игр*

Динамо

 09.08.2022

Штурм (г)

2:1

11 игр

Динамо

19.09.2007

Рома (г)

0:2

30.09.2008

Фенербахче (г)

0:0

10 игр

Динамо

18.10.2000

Андерлехт (г)

2:4

30.10.2001

Боавишта (д)

1:0

9 игр

Динамо

12.01.1966

Селтик (г)

0:3

26.11.1969

Фиорентина (г)

0:0

9 игр

Шахтер

13.08.1998

Цюрих (г)

0:4

22.08.2000

Славия (г)

2:0

9 игр

Заря

20.08.2015

Легия (д)

0:1

28.09.2017

Атлетик (г)

1:0

9 игр*

Ворскла

08.11.2018

Карабах (д)

0:1

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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sania0602lapiy
В таблиці в спірт.юа є і Шахтар і якийсь "Шахтер"
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