Хавбек Антверпена: «Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко»
Артур Вермерен – о матче против «Порту»
Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермерен подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов против португальского «Порту».
«Порту» много владел мячом, но немного создал. Мы слишком часто ошибались и проиграли 2:0. Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко.
Все были очень собраны. Мы были терпеливы и, как команда, показали, что можем бороться друг за друга. Можем гордиться собой, хоть и не набрали очков. Все разочарованы. Могли набрать очки в каждом из четырех матчей, но теряли их из-за собственных ошибок. Но чувствуем, что все еще есть два матча, где можем показать себя и поблагодарить наших болельщиков», – сказал Вермерен.
Напомним, что «Антверпен» уступил «Порту» со счетом 0:2.
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