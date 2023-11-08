Хавбек Антверпена: «Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко»

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермерен подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Порту» много владел мячом, но немного создал. Мы слишком часто ошибались и проиграли 2:0. Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко.

Все были очень собраны. Мы были терпеливы и, как команда, показали, что можем бороться друг за друга. Можем гордиться собой, хоть и не набрали очков. Все разочарованы. Могли набрать очки в каждом из четырех матчей, но теряли их из-за собственных ошибок. Но чувствуем, что все еще есть два матча, где можем показать себя и поблагодарить наших болельщиков», – сказал Вермерен.

Напомним, что «Антверпен» уступил «Порту» со счетом 0:2.