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  4. Хавбек Антверпена: «Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 11:07 |
246
0

Хавбек Антверпена: «Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко»

Артур Вермерен – о матче против «Порту»

08 ноября 2023, 11:07 |
246
0
Хавбек Антверпена: «Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Вермерен

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Артур Вермерен подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Порту» много владел мячом, но немного создал. Мы слишком часто ошибались и проиграли 2:0. Если бы мы сыграли хорошо, могли бы заработать очко.

Все были очень собраны. Мы были терпеливы и, как команда, показали, что можем бороться друг за друга. Можем гордиться собой, хоть и не набрали очков. Все разочарованы. Могли набрать очки в каждом из четырех матчей, но теряли их из-за собственных ошибок. Но чувствуем, что все еще есть два матча, где можем показать себя и поблагодарить наших болельщиков», – сказал Вермерен.

Напомним, что «Антверпен» уступил «Порту» со счетом 0:2.

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Артур Вермерен Порту Антверпен Лига чемпионов
Источник УЕФА
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