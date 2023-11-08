Статистика матча Шахтер – Барса. Сравнение xG, ударов и точности передач

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Даниила Сикана.

По итогам встречи единственный параметр, где каталонцы существенно превзошли своего соперника, это владение мячом – 66% на 34%.

У «Барселоны» больше ударов всего, однако у «Шахтера» четыре удара в створ ворот, тогда как у соперника лишь 1 такой удар. По xG (ожидаемые голы) гости были чуть лучше – 1,14 против 0,75.

Чуть лучше у команды Хави и точность передач при значительно большем количестве пасов всего за матч (726 против 346).