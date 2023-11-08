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  4. Статистика матча Шахтер – Барса. Сравнение xG, ударов и точности передач
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 10:28 |
1490
2

Статистика матча Шахтер – Барса. Сравнение xG, ударов и точности передач

Подробная статистика матча Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 10:28 |
1490
2
Статистика матча Шахтер – Барса. Сравнение xG, ударов и точности передач
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Даниила Сикана.

По итогам встречи единственный параметр, где каталонцы существенно превзошли своего соперника, это владение мячом – 66% на 34%.

У «Барселоны» больше ударов всего, однако у «Шахтера» четыре удара в створ ворот, тогда как у соперника лишь 1 такой удар. По xG (ожидаемые голы) гости были чуть лучше – 1,14 против 0,75.

Чуть лучше у команды Хави и точность передач при значительно большем количестве пасов всего за матч (726 против 346).

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Источник Sport.ua
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John Week
Xg якийсь взагалі абстрактний коефіцієнт 
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CheMP
удары в площину и оффсайды - просто бомба! позиционка и контратаки против Барсы сработали
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