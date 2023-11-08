Лига чемпионов08 ноября 2023, 10:10 |
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ВИДЕО. Победные эмоции Шахтера после матча с Барселоной
Неожиданный успех команды Пушича
08 ноября 2023, 10:10 |
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«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Даниила Сикана.
Команда после игры не скрывала своей радости от своей второй победы в нынешнем сезоне еврокубка.
«Шахтер» с 6 очками занимает в группе третье место и сохраняет шансы финишировать в топ-2.
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