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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 10:10 |
1541
0

ВИДЕО. Победные эмоции Шахтера после матча с Барселоной

Неожиданный успех команды Пушича

08 ноября 2023, 10:10 |
1541
0
ВИДЕО. Победные эмоции Шахтера после матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Даниила Сикана.

Команда после игры не скрывала своей радости от своей второй победы в нынешнем сезоне еврокубка.

«Шахтер» с 6 очками занимает в группе третье место и сохраняет шансы финишировать в топ-2.

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Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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