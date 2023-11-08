ВИДЕО. Победные эмоции Шахтера после матча с Барселоной

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0 благодаря голу форварда Даниила Сикана.

Команда после игры не скрывала своей радости от своей второй победы в нынешнем сезоне еврокубка.

«Шахтер» с 6 очками занимает в группе третье место и сохраняет шансы финишировать в топ-2.