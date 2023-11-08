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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 09:52 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:53
155
0

Валерий БОНДАРЬ: «У Шахтера голевых моментов было больше, чем у Барсы»

Игрок оценил победный матч в еврокубке

08 ноября 2023, 09:52 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:53
155
0
Валерий БОНДАРЬ: «У Шахтера голевых моментов было больше, чем у Барсы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь оценил победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:0).

– Вы сказали, что второй тайм был хуже, но в его начале сразу Гочолейшвили мог забивать второй. О чем договаривались в перерыве?

– На самом деле, можно сказать, что у нас, наверное, голевых моментов было даже больше. Матвиенко в первом тайме, гол мы забили. Потом был момент у Невертона, если не ошибаюсь. Еще у Гио. Потом могли воспользоваться пространством, но, может, где-то уже не было сил и пытались удержать тот результат, который есть.

– Поддержку трибун отметите?

Да, очень спасибо нашим пришедшим болельщикам. И не нашим. Очень ощущали их поддержку. Перед игрой встретили как-то не так, как «Барселону», но потом уже в матче мы услышали, что именно за нас болеют, они нас гнали вперед к победе, — сказал Бондарь.

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Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Валерий Бондарь Лига чемпионов
Источник Трибуна
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