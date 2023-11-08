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  4. ЖИРУ: «Когда мы играем так, как сейчас, это напоминает прошлый сезон»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 09:54 |
124
0

ЖИРУ: «Когда мы играем так, как сейчас, это напоминает прошлый сезон»

Форвард «Милана» – о победе над «ПСЖ»

08 ноября 2023, 09:54 |
124
0
ЖИРУ: «Когда мы играем так, как сейчас, это напоминает прошлый сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру поделился впечатлениями после домашнего матча Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Игра была сложная, нам нужно было отыграть надежно и побеждать для того, чтобы улучшить позицию в таблице. Я не волновался, что не забивал, поскольку у нас были моменты в предыдущих матчах. Нужно было просто быть точнее и сегодня у нас получилось. Когда мы играем так, как сейчас, мне это напоминает прошлый сезон. Надо продолжать в том же духе. Болельщики подталкивали нас всю игру. Очень горд. Прекрасный кросс от Тео на дальнюю штангу, как я люблю, но здесь нужно все делать вовремя. Хорошо для меня и хорошо для команды», – сказал Жиру.

Напомним, что «Милан» одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:1, а Оливье Жиру забил победный гол.

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Лига чемпионов Милан ПСЖ Оливье Жиру Милан - ПСЖ
Источник УЕФА
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