ЖИРУ: «Когда мы играем так, как сейчас, это напоминает прошлый сезон»

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру поделился впечатлениями после домашнего матча Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Игра была сложная, нам нужно было отыграть надежно и побеждать для того, чтобы улучшить позицию в таблице. Я не волновался, что не забивал, поскольку у нас были моменты в предыдущих матчах. Нужно было просто быть точнее и сегодня у нас получилось. Когда мы играем так, как сейчас, мне это напоминает прошлый сезон. Надо продолжать в том же духе. Болельщики подталкивали нас всю игру. Очень горд. Прекрасный кросс от Тео на дальнюю штангу, как я люблю, но здесь нужно все делать вовремя. Хорошо для меня и хорошо для команды», – сказал Жиру.

Напомним, что «Милан» одержал победу над «ПСЖ» со счетом 2:1, а Оливье Жиру забил победный гол.