Юнус МУСА: «Победный гол – это был винтажный Жиру»

Полузащитник итальянского «Милана» Юнус Муса поделился впечатлениями после домашнего матча Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Мы отлично начали, потом пропустили. Но, благодаря хорошему началу, смогли сохранить структуру и продолжили играть. Сегодня нас было сложно обыграть, в отличие от игры в Париже. А победный гол – это был винтажный Жиру», – сказал Муса.

Напомним, что «Милан» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1.