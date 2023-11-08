Лига чемпионов08 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:41
262
0
Юнус МУСА: «Победный гол – это был винтажный Жиру»
Полузащитник «Милана» – о матче против «ПСЖ»
08 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:41
262
0
Полузащитник итальянского «Милана» Юнус Муса поделился впечатлениями после домашнего матча Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».
«Мы отлично начали, потом пропустили. Но, благодаря хорошему началу, смогли сохранить структуру и продолжили играть. Сегодня нас было сложно обыграть, в отличие от игры в Париже. А победный гол – это был винтажный Жиру», – сказал Муса.
Напомним, что «Милан» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 07 ноября 2023, 11:34 39
Украинский боксер заступился за русскоязычных военных
Футбол | 08 ноября 2023, 07:20 1
Даниил стал героем поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» для украинцев
Футбол | 07.11.2023, 21:42
Футбол | 07.11.2023, 22:40
Футбол | 08.11.2023, 05:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.11.2023, 21:34 4
07.11.2023, 21:15 2
06.11.2023, 14:40 2
06.11.2023, 18:49 5
07.11.2023, 07:10 11
07.11.2023, 04:43 21
07.11.2023, 23:59 8
07.11.2023, 20:30 2