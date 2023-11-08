Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнус МУСА: «Победный гол – это был винтажный Жиру»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:41
262
0

Юнус МУСА: «Победный гол – это был винтажный Жиру»

Полузащитник «Милана» – о матче против «ПСЖ»

08 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 08 ноября 2023, 09:41
262
0
Юнус МУСА: «Победный гол – это был винтажный Жиру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юнус Муса

Полузащитник итальянского «Милана» Юнус Муса поделился впечатлениями после домашнего матча Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Мы отлично начали, потом пропустили. Но, благодаря хорошему началу, смогли сохранить структуру и продолжили играть. Сегодня нас было сложно обыграть, в отличие от игры в Париже. А победный гол – это был винтажный Жиру», – сказал Муса.

Напомним, что «Милан» дома обыграл «ПСЖ» со счетом 2:1.

По теме:
ВИДЕО. Победные эмоции Шахтера после матча с Барселоной
ЖИРУ: «Когда мы играем так, как сейчас, это напоминает прошлый сезон»
Валерий БОНДАРЬ: «У Шахтера голевых моментов было больше, чем у Барсы»
Лига чемпионов ПСЖ Милан Оливье Жиру Милан - ПСЖ
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
Война | 07 ноября 2023, 11:34 39
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля

Украинский боксер заступился за русскоязычных военных

ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все
Футбол | 08 ноября 2023, 07:20 1
ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все
ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все

Даниил стал героем поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» для украинцев

Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Футбол | 07.11.2023, 21:42
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Футбол | 07.11.2023, 22:40
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор
Футбол | 08.11.2023, 05:59
Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор
Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 4
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
Дерек ЧИСОРА: «Бой Усика и Фьюри уже не самый большой. Есть бой интереснее»
06.11.2023, 14:40 2
Бокс
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
Источник: Мирча Луческу может возглавить недавнего обидчика Динамо
06.11.2023, 18:49 5
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 21
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 8
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем