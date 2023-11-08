ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал конфликт между форвардом вышгородского «Диназа» Вячеславом Шевченко и рефери матча Первой лиги против «Горняка-Спорт».

«Я не хочу никак защищать Шевченко, я считаю, что он себя повел неправильно, но я знаю, этого парня очень давно. Что нужно сделать, чтобы он разогнался и ударил арбитра, ну я не знаю. Это человек абсолютного спокойствия и мне удивительно, что так произошло. Я понимаю, что сейчас будет длительная дисквалификация для Шевченко, и она будет справедливой. Так себя вести нельзя», – сказал Цыганык.

Напомним, что в конце встречи Шевченко, получив красную карточку, толкнул рефери головой в грудь.