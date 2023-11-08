ВИТИНЬЯ: «Мы не смогли терпеливо играть в свою игру»

Полузащитник французского «ПСЖ» Витинья поделился мыслями после гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«Знали, что игра будет сложная, особенно при том, как их поддерживали болельщики, но это не оправдание. Нам нужно играть лучше. Мы не смогли терпеливо играть в свою игру и из-за этого у нас не получилось взять матч под контроль. Второй гол все изменил, то правда в том, что наша игра должна оставаться такой же. Но это сложно, сложно искать пространство и сохранять терпение для того, чтобы забить второй гол», – сказал Витинья.

Напомним, что «ПСЖ» в гостях проиграл «Милану» со счетом 1:2.