МАРКИНЬОС: «Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны»
Капитан «ПСЖ» – о матче Лиги чемпионов против «Милана»
Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос подвел итог гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».
«Мы знали об уровне «Милана» и не должны были это игнорировать. Это был матч высокого уровня, мы хорошо начали, контролировали игру и делали то, что нам советовали. Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны, они действовали прямо и старались как можно быстрее добираться до наших ворот.
Второй гол изменил игру. Мы играли хорошо, они не очень давили. Был кросс в центр, а мы знаем уровень Жиру. Пытались надавить на них, но они использовали пространство. У нас были проблемы с поиском пространства. До второго гола «Милан» раскрывался чуть больше и у нас получалось находить свободные участки. Но после второго гола они хорошо защищались, знали, что им нужно. Из-за этого у нас возникли проблемы», – сказал Маркиньос.
Напомним, что «ПСЖ» в гостях проиграл «Милану» со счетом 1:2.
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Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени
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