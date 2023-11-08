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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 08:10 |
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МАРКИНЬОС: «Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны»

Капитан «ПСЖ» – о матче Лиги чемпионов против «Милана»

08 ноября 2023, 08:10 |
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МАРКИНЬОС: «Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос подвел итог гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«Мы знали об уровне «Милана» и не должны были это игнорировать. Это был матч высокого уровня, мы хорошо начали, контролировали игру и делали то, что нам советовали. Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны, они действовали прямо и старались как можно быстрее добираться до наших ворот.

Второй гол изменил игру. Мы играли хорошо, они не очень давили. Был кросс в центр, а мы знаем уровень Жиру. Пытались надавить на них, но они использовали пространство. У нас были проблемы с поиском пространства. До второго гола «Милан» раскрывался чуть больше и у нас получалось находить свободные участки. Но после второго гола они хорошо защищались, знали, что им нужно. Из-за этого у нас возникли проблемы», – сказал Маркиньос.

Напомним, что «ПСЖ» в гостях проиграл «Милану» со счетом 1:2.

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Маркиньос ПСЖ Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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