МАРКИНЬОС: «Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны»

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос подвел итог гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«Мы знали об уровне «Милана» и не должны были это игнорировать. Это был матч высокого уровня, мы хорошо начали, контролировали игру и делали то, что нам советовали. Думаю, что «Милан» смог использовать свои сильные стороны, они действовали прямо и старались как можно быстрее добираться до наших ворот.

Второй гол изменил игру. Мы играли хорошо, они не очень давили. Был кросс в центр, а мы знаем уровень Жиру. Пытались надавить на них, но они использовали пространство. У нас были проблемы с поиском пространства. До второго гола «Милан» раскрывался чуть больше и у нас получалось находить свободные участки. Но после второго гола они хорошо защищались, знали, что им нужно. Из-за этого у нас возникли проблемы», – сказал Маркиньос.

Напомним, что «ПСЖ» в гостях проиграл «Милану» со счетом 1:2.