Игорь ЦЫГАНЫК: «Арбитр сознательно хотел оставить Черноморец в меньшинстве»

Журналист Игорь Цыганык считает, что арбитр «убивал» одесский «Черноморец» в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Мне становится понемногу понятно, что делается с «Черноморцем» – их придерживают. Мне очень жаль Романа Иосифовича. Недаром он в начале сезона говорил о судействе. Тогда их отпустили, и он дал хороший результат. Сейчас разговоры закончились и посмотрите, что в игре с «Металлистом 1925» было сделано. Удаление смешное. Такое впечатление, что человек сознательно хотел оставить «Черноморец» в меньшинстве. Более богатые команды не трогают, но беднее, которые за счет игровых качеств пытаются подняться, а им сразу бьют по голове.

Для судей это также полезно, потому что они хотят, чтобы наверху были богаты, поскольку тогда денег больше уходит. Я буду просить, чтобы те, кто имеет возможность, обратил внимание на эту ситуацию с «Черноморцем».

«Черноморец» хорошо смотрится и может претендовать на тройку, пока свою игру ищет «Днепр-1». «Кривбасс», «Полесье»… К тому же они обыграли «Полесье» (1:0). То есть, здесь может быть борьба и конкуренты просто прибивают. Сейчас они хотят между собой до зимы определить пятерку, а другие пусть между собой играют. При том, что это идет со стороны прямых конкурентов, испытывающих эту борьбу. Если мы сейчас это не поборемся, то будет очень большая проблема», – сказал Цыганык.

Напомним, что в воскресенье, 5 ноября, «Черноморец» в гостях уступил «Металлисту 1925 года» со счетом 1:2.