Полузащитник Антверпена не сыграет против Шахтера

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Юрген Эккеленкамп не сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против украинского «Шахтера».

В гостевом матче четвертого тура против португальского «Порту» 23-летний Эккеленкамп получил прямую красную карточку и пропустит встречу с «Шахтером» из-за дисквалификации. В первой встрече нидерландец отыграл 73 минуты.

В нынешнем сезоне в составе «Антверпена» Юрген Эккеленкамп сыграл 15 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что «Антверпен» в гостях проиграл «Порту» со счетом 0:2. Первая встреча против «Шахтера» завершилась для бельгийского клуба также поражением со счетом 2:3.