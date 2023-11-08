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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 07:22 | Обновлено 08 ноября 2023, 07:23
779
0

Полузащитник Антверпена не сыграет против Шахтера

Юрген Эккелленкамп пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 07:22 | Обновлено 08 ноября 2023, 07:23
779
0
Полузащитник Антверпена не сыграет против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник бельгийского «Антверпена» Юрген Эккеленкамп не сыграет в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против украинского «Шахтера».

В гостевом матче четвертого тура против португальского «Порту» 23-летний Эккеленкамп получил прямую красную карточку и пропустит встречу с «Шахтером» из-за дисквалификации. В первой встрече нидерландец отыграл 73 минуты.

В нынешнем сезоне в составе «Антверпена» Юрген Эккеленкамп сыграл 15 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что «Антверпен» в гостях проиграл «Порту» со счетом 0:2. Первая встреча против «Шахтера» завершилась для бельгийского клуба также поражением со счетом 2:3.

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Лига чемпионов Антверпен Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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