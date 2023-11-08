КРИСТЕНСЕН: Барселона много владела мячом, но не могла ничего с ним сделать

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«Я чувствовал, что мы много владеем мячом, но не смогли ничего с ним сделать. Наверное, это что-то вроде менталитета. Для нас ничего не меняется.

Мы стараемся побеждать в каждой игре, и это никогда не изменится, но нам нужно понять, чего именно нам не хватает.

До сих пор у нас были хорошие результаты. Сегодня этого не случилось, поэтому нам нужно делать немного больше».