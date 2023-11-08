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  4. КРИСТЕНСЕН: Барселона много владела мячом, но не могла ничего с ним сделать
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:24
517
0

КРИСТЕНСЕН: Барселона много владела мячом, но не могла ничего с ним сделать

Защитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Шахтера» в ЛЧ

08 ноября 2023, 06:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:24
517
0
КРИСТЕНСЕН: Барселона много владела мячом, но не могла ничего с ним сделать
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен (второй слева)

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«Я чувствовал, что мы много владеем мячом, но не смогли ничего с ним сделать. Наверное, это что-то вроде менталитета. Для нас ничего не меняется.

Мы стараемся побеждать в каждой игре, и это никогда не изменится, но нам нужно понять, чего именно нам не хватает.

До сих пор у нас были хорошие результаты. Сегодня этого не случилось, поэтому нам нужно делать немного больше».

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Барселона Шахтер Донецк Андреас Кристенсен Лига чемпионов Шахтер - Барселона
Источник УЕФА
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