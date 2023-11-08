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Украина. Премьер лига
08 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:00
383
0

Они получили лицензии УЕФА категории C. 21 украинский тренер прошел курсы

Учебная программа состояла из теоретического блока, практики и стажировки

08 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:00
383
0
Они получили лицензии УЕФА категории C. 21 украинский тренер прошел курсы
УАФ

Обучение в 5-й по счету учебной группе курса по программе С-лицензии УЕФА завершилось, сообщает УАФ.

Экзамен успешно сдали все тренеры, которые были допущены в завершающий учебный блок. В общей сложности их количество – 21 человек, это тренеры из разных футбольных академий и детско-юношеских школ Украины.

Учебная программа состояла из теоретического блока (120 часов), практических занятий и стажировки. Право реализации проекта по обучению по программе С-лицензии УЕФА Украинской ассоциацией футбола предоставлено Институту футбола УАФ и НУФВСУ.

Исполнительный директор Института футбола УАФ и НУФВСУ Валерий Золотухин отметил:

«Мы выпустили очередную группу тренеров новой формации, за которыми будущее украинского детско-юношеского футбола. Ими сделан первый шаг в образовательной среде.

Есть обоснованные надежды, что желание постоянно учиться и совершенствоваться станет главным фактором непрерывного развития новых лицензированных специалистов».

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Украинская ассоциация футбола тренерские курсы
Источник Украинская ассоциация футбола
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