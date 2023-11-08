Они получили лицензии УЕФА категории C. 21 украинский тренер прошел курсы
Учебная программа состояла из теоретического блока, практики и стажировки
Обучение в 5-й по счету учебной группе курса по программе С-лицензии УЕФА завершилось, сообщает УАФ.
Экзамен успешно сдали все тренеры, которые были допущены в завершающий учебный блок. В общей сложности их количество – 21 человек, это тренеры из разных футбольных академий и детско-юношеских школ Украины.
Учебная программа состояла из теоретического блока (120 часов), практических занятий и стажировки. Право реализации проекта по обучению по программе С-лицензии УЕФА Украинской ассоциацией футбола предоставлено Институту футбола УАФ и НУФВСУ.
Исполнительный директор Института футбола УАФ и НУФВСУ Валерий Золотухин отметил:
«Мы выпустили очередную группу тренеров новой формации, за которыми будущее украинского детско-юношеского футбола. Ими сделан первый шаг в образовательной среде.
Есть обоснованные надежды, что желание постоянно учиться и совершенствоваться станет главным фактором непрерывного развития новых лицензированных специалистов».
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