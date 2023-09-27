Внимание – трем темам. УЕФА провел в Ньоне тренерскую конференцию

Штаб-квартира УЕФА в швейцарском Ньоне принимала участников XIV Тренерской конференции УЕФА. От Украинской ассоциации футбола в этом мероприятии принял участие директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин.

Три года это мероприятие собирает тренеров и инструкторов тренеров наивысшего уровня для обмена информацией, новейшими технологиями и цифровыми нововведениями в футболе.

Темой конференции была философия обучения тренеров, базирующаяся на принципах расширения возможностей, инноваций, уважения к национальной футбольной культуре и истории, а также целенаправленного сотрудничества.

Помимо традиционного отчета о наработках, обсуждались современные тенденции и модернизация тренерской деятельности с учетом требований динамичного развития общества.

Большое внимание было уделено трем темам – фитнес, женский футбол и вратари. По этим направлениям эксперты УЕФА создали фундаментальные структурированные пособия, которые помогут национальным ассоциациям выйти на новый уровень развития тренерского образования.

Закрывал конференцию доклад на тему использования современных технологий видеоанализа, целью которого является улучшение функции тренера как эксперта.