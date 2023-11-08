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  4. ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:24
907
0

ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

08 ноября 2023, 05:45 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:24
907
0
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«Лига чемпионов требует наилучшего уровня игры, а сегодня мы этого не добились. Мы покидаем этот матч с чувством злости. Наша игра была недостаточно хороша, мы недостаточно хорошо интерпретировали то, что было необходимо.

Теперь нам нужно немного восстановиться и вернуться к своей лучшей форме – нам нужно совершенствоваться. То, что мы планировали, не осуществилось, и мы злимся на себя. Это явная неудача.

Мне есть над чем поработать на тренировочной площадке. Мы недостаточно хорошо прессингуем, недостаточно хорошо концентрируемся. Но игрокам не время терять уверенность. Пришло время вернуть ее. Игрокам нужно активизироваться».

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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона Хави пресс-конференция
Источник УЕФА
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