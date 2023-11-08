Украинские судьи будут работать на трех матчах квалификации Евро-2024 WU-19

На трех поединках отборочного турнира Евро-2024 WU-19 в группе ВЗ, матчи которой будут проходить в Словении с 8 по 14 ноября, будут работать два украинских арбитра.

Катерина Усова выступит в роли главного арбитра, а Ирина Чайка будет ее помощницей на поединках: Азербайджан – Косово (8 ноября) и Косово – Молдова (11 ноября).

На игре Косово – Словения (14 ноября) Усова будет работать четвертым арбитром, а Чайка – ассистентом чешки Вероники Коваровой.

Интересно, что 7 ноября украинская бригада судей работала на поединке 4-го тура Юношеской лиги УЕФА в квартете F между командами Боруссия Дортмунд U-19 (Германия) и Ньюкасл U-19 (Англия).

Главным арбитром выступал Алексей Деревинский. На линиях ему помогали Александр Жуков и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра исполнял немец Флориан Экснер.