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Молодежные турниры
08 ноября 2023, 04:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:43
38
0

Украинские судьи будут работать на трех матчах квалификации Евро-2024 WU-19

Назначения на мини-турнир в Словении получили Катерина Усова и Ирина Чайка

08 ноября 2023, 04:12 | Обновлено 08 ноября 2023, 04:43
38
0
Украинские судьи будут работать на трех матчах квалификации Евро-2024 WU-19
УЕФА

На трех поединках отборочного турнира Евро-2024 WU-19 в группе ВЗ, матчи которой будут проходить в Словении с 8 по 14 ноября, будут работать два украинских арбитра.

Катерина Усова выступит в роли главного арбитра, а Ирина Чайка будет ее помощницей на поединках: Азербайджан – Косово (8 ноября) и Косово – Молдова (11 ноября).

На игре Косово – Словения (14 ноября) Усова будет работать четвертым арбитром, а Чайка – ассистентом чешки Вероники Коваровой.

Интересно, что 7 ноября украинская бригада судей работала на поединке 4-го тура Юношеской лиги УЕФА в квартете F между командами Боруссия Дортмунд U-19 (Германия) и Ньюкасл U-19 (Англия).

Главным арбитром выступал Алексей Деревинский. На линиях ему помогали Александр Жуков и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра исполнял немец Флориан Экснер.

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чемпионат Европы по футболу WU-19 судейские назначения Алексей Деревинский Юношеская лига УЕФА
Источник Украинская ассоциация футбола
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