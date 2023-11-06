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06 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:33
119
0

Украинцы будут судить матч команды украинца в Юношеской лиге УЕФА

Алексей Деревинский получил назначение на игру с участие дортмундской «Боруссии» U-19

06 ноября 2023, 19:30 | Обновлено 06 ноября 2023, 19:33
119
0
Украинцы будут судить матч команды украинца в Юношеской лиге УЕФА
ФК Рух Львов

На матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА в квартете F между дортмундской «Боруссией» U-19 и английским «Ньюкаслом» U-19 будет работать украинская бригада судей.

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять немец Флориан Экснер.

Матч «Боруссия» U-19 Дортмунд – «Ньюкасл» U-19 состоится во вторник, 7 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, цвета команды «Боруссия» U-19 Дортмунд защищает 18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун.

В таблице группы F дортмундская команда занимает 2-е место с 4 очками, опережая «Ньюкасл» U-19 по дополнительным показателям. Лидирует «ПСЖ» U-19, у которого 6 пунктов.

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Юношеская лига УЕФА Алексей Деревинский Боруссия Дортмунд U-19 Даниил Кревсун
Источник УЕФА
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