Украинцы будут судить матч команды украинца в Юношеской лиге УЕФА
Алексей Деревинский получил назначение на игру с участие дортмундской «Боруссии» U-19
На матче 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА в квартете F между дортмундской «Боруссией» U-19 и английским «Ньюкаслом» U-19 будет работать украинская бригада судей.
Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Виталий Скобля. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять немец Флориан Экснер.
Матч «Боруссия» U-19 Дортмунд – «Ньюкасл» U-19 состоится во вторник, 7 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, цвета команды «Боруссия» U-19 Дортмунд защищает 18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун.
В таблице группы F дортмундская команда занимает 2-е место с 4 очками, опережая «Ньюкасл» U-19 по дополнительным показателям. Лидирует «ПСЖ» U-19, у которого 6 пунктов.
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