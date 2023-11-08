7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой донецкого клуба со счетом 1:0.

Героем поединка для украинских болельщиков стал Даниил Сикан, который забил единственный мяч в игре.

В другом матче группы «Порту» нанес поражение бельгийскому «Антверпену» (2:0).

Турнирное положение после 4-го тура: «Барселона» (9 очков), «Порту» (9), «Шахтер» (6), «Антверпен» (0).

Операторы успели заснять лицо наставник «сине-гранатовых» Хави после неожиданного поражения испанского гранда.

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов