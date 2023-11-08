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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 06:10 |
1743
1

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов

Донецкий клуб сенсационно обыграл «сине-гранатовых» со счетом 1:0

08 ноября 2023, 06:10 |
1743
1
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой донецкого клуба со счетом 1:0.

Героем поединка для украинских болельщиков стал Даниил Сикан, который забил единственный мяч в игре.

В другом матче группы «Порту» нанес поражение бельгийскому «Антверпену» (2:0).

Турнирное положение после 4-го тура: «Барселона» (9 очков), «Порту» (9), «Шахтер» (6), «Антверпен» (0).

Операторы успели заснять лицо наставник «сине-гранатовых» Хави после неожиданного поражения испанского гранда.

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов

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фото Шахтер Донецк Лига чемпионов Барселона Шахтер - Барселона Хави
Источник Sport.ua
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New Zealander
Хави что с лицом?
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