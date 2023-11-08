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  4. ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 03:50 |
90
0

ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все

Даниил стал героем поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» для украинцев

08 ноября 2023, 03:50 |
90
0
ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой донецкого клуба со счетом 1:0.

Героем поединка для украинских болельщиков стал Даниил Сикан, который забил единственный мяч в игре.

После того, как украинец оформил гол, он повторил празднование английского футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема с распростертыми руками.

В соцсети Tik-Tok набирает обороты популярный тренд «Bellinggoal, Bellinggoal, Bellingham», где показывается празднование гола в исполнении Джуда. Теперь же на этот звук также стали вставлять празднование Сикана в матче с «Барсой».

ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все

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Даниил Сикан фото Барселона Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Лига чемпионов Джуд Беллингем
Источник Sport.ua
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