7 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Барселона». Игра завершилась сенсационной победой донецкого клуба со счетом 1:0.

Героем поединка для украинских болельщиков стал Даниил Сикан, который забил единственный мяч в игре.

После того, как украинец оформил гол, он повторил празднование английского футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема с распростертыми руками.

В соцсети Tik-Tok набирает обороты популярный тренд «Bellinggoal, Bellinggoal, Bellingham», где показывается празднование гола в исполнении Джуда. Теперь же на этот звук также стали вставлять празднование Сикана в матче с «Барсой».

ФОТО. Беллингем-стайл. Сикан повторил празднование Джуда, в восторге все