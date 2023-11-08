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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 08 ноября 2023, 02:52
129
0

СИКАН: «Мы взяли реванш у Барселоны. Мой гол – это командная работа»

Форвард «Шахтера» стал автором единственного гола в матче с «Барселоной»

08 ноября 2023, 02:39 | Обновлено 08 ноября 2023, 02:52
129
0
СИКАН: «Мы взяли реванш у Барселоны. Мой гол – это командная работа»
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (1:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

– С победой! Не каждый день побеждаешь «Барселону» и забиваешь такой команде. Какие эмоции у тебя?

– Очень счастлив победить. Мы старались и показали подлинный характер «Шахтера». Мой гол – результат работы всей команды, Судаков очень хорошо отдал на Гочолеишвили, Георгий – на меня, а мне оставалось завершить идеальную комбинацию.

– Можно с уверенностью сказать, что мы увидели настоящий «шахтерский» футбол. Каковы требования Марино?

– Основное требование – победа, и мы одержали ее.

– «Барселона» была слабее, чем в первом матче?

– В первом матче мы проиграли с небольшим счетом. Разобрали ошибки, соблюдали дисциплину на поле и отыгрались за результат прошедшего матча.

– Счет мог быть больше, что мешало реализации?

– Только вратарь. Понимаем, что в Лиге чемпионов команды дают играть, но труднее всего в конце забить мяч.

– Тебя заменили из-за повреждений. Как себя чувствуешь?

– Все хорошо, нечего волноваться.

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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона Даниил Сикан
Источник ФК Шахтер Донецк
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