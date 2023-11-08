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  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «В первом тайме Шахтер создал один момент и забил гол»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 02:03
206
1

ЛЕВАНДОВСКИ: «В первом тайме Шахтер создал один момент и забил гол»

Форвард «Барселоны» прокомментировал поражение в Лиге чемпионов

08 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 08 ноября 2023, 02:03
206
1
ЛЕВАНДОВСКИ: «В первом тайме Шахтер создал один момент и забил гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«Шахтер сыграл очень систематически сегодня. В первом тайме Шахтер создал один момент и забил гол.

Нам весь матч не хватало чего-то в завершающей стадии атак. В этом плане есть еще над чем поработать. Надеемся, что к воскресному матчу мы сможем исправить эти моменты.

Мы знали, что «Шахтер» хорошо играет с мячом, умеет выходить в атаку и разыгрывать комбинации.

Мы понимали, что если не забьем гол, то этот матч не будет простым. Надеюсь, что мы как можно быстрее вернемся к уровню своей игры».

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.

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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона Роберт Левандовски Петр Слонка
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Комментарии 1
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adidas777
Шахтар за матч створив чотири моменти, та забив один гол.Ви не створили взагалі нічого!
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