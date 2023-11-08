В Бразилии преступники ограбили дом девушки Неймара. Что похитили?

В Бразилии ограблен дом Бруны Бьянкарди, девушки форварда «Аль-Хиляля» Неймара, информирует бразильская пресса.

Из жилища девушки были похищены драгоценности и дорогие часы. Грабители связали родителей Бьянкарди.

Полиция уже задержала одного из грабителей и разыскивает остальных.

В октябре Неймар получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена – в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Бразилец выбыл из игры минимум на полгода.

Месяц назад у Неймара и его подруги родилась дочь, которую назвали Мави.