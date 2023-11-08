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Бразилия
08 ноября 2023, 01:39 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:50
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0

В Бразилии преступники ограбили дом девушки Неймара. Что похитили?

На жилище Бруны Бьянкарди напали грабители

08 ноября 2023, 01:39 | Обновлено 08 ноября 2023, 01:50
100
0
В Бразилии преступники ограбили дом девушки Неймара. Что похитили?
Instagram. Неймар и Бруна Бьянкарди

В Бразилии ограблен дом Бруны Бьянкарди, девушки форварда «Аль-Хиляля» Неймара, информирует бразильская пресса.

Из жилища девушки были похищены драгоценности и дорогие часы. Грабители связали родителей Бьянкарди.

Полиция уже задержала одного из грабителей и разыскивает остальных.

В октябре Неймар получил серьезную травму – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена – в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Бразилец выбыл из игры минимум на полгода.

Месяц назад у Неймара и его подруги родилась дочь, которую назвали Мави.

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Неймар Аль-Хиляль ограбление
Источник Sport.ua
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