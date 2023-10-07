В семье Неймара пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери
У бразильца родился второй ребенок
У бразильской звезды «Аль-Хиляля» Неймара и его девушки Бруны Бьянкардии родилась дочь, об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.
«Наша Мави (так назвали ребенка) появилась, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, доченька! Мы тебя очень любим, спасибо, что выбрала нас», – написал Неймар.
Это уже второй ребенок Неймара. В 2011 году у него и его бывшей девушки родился сын.
Как сообщалось ранее, Неймар в прошлом матче «Аль-Хиляля» помог своему клубу уверенно выиграть игру азиатской ЛЧ.
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