В семье Неймара пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери

У бразильской звезды «Аль-Хиляля» Неймара и его девушки Бруны Бьянкардии родилась дочь, об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.

«Наша Мави (так назвали ребенка) появилась, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, доченька! Мы тебя очень любим, спасибо, что выбрала нас», – написал Неймар.

Это уже второй ребенок Неймара. В 2011 году у него и его бывшей девушки родился сын.

Как сообщалось ранее, Неймар в прошлом матче «Аль-Хиляля» помог своему клубу уверенно выиграть игру азиатской ЛЧ.