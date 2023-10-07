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Саудовская Аравия
07 октября 2023, 18:18 | Обновлено 07 октября 2023, 18:42
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0

В семье Неймара пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери

У бразильца родился второй ребенок

07 октября 2023, 18:18 | Обновлено 07 октября 2023, 18:42
180
0
В семье Неймара пополнение. Бразилец сообщил о рождении дочери
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У бразильской звезды «Аль-Хиляля» Неймара и его девушки Бруны Бьянкардии родилась дочь, об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.

«Наша Мави (так назвали ребенка) появилась, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, доченька! Мы тебя очень любим, спасибо, что выбрала нас», – написал Неймар.

Это уже второй ребенок Неймара. В 2011 году у него и его бывшей девушки родился сын.

Как сообщалось ранее, Неймар в прошлом матче «Аль-Хиляля» помог своему клубу уверенно выиграть игру азиатской ЛЧ.

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Аль-Хиляль Неймар чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Instagram
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