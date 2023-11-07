РИЗНЫК: «Будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Голкипер «Шахтера» – о победе над «Барселоной»
Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победной игры с «Барселоной» (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.
– Какие ощущения от того, что вы не пропустили от «Барселоны»?
– Не пропустила команда. Играть на ноль – очень приятно для вратаря, но команда билась до последнего, чтобы выиграть этот матч. Очень приятно победить такого классного соперника, мирового уровня. Мы совершили маленькую сенсацию.
– В начале матча вы испытывали дискомфорт.
– Было неприятное столкновение – забил мышцу. Спасибо нашему персоналу, нашим медикам – они меня немного подлатали, после чего я продолжил игру.
Поддержка была безумной. Благодарю всех болельщиков, которые верили в нас. Было очень круто. Мы будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место не рассматриваем. Будем все доказывать на поле, – сказал Ризнык.
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