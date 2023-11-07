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  4. РИЗНЫК: «Будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:53
438
2

РИЗНЫК: «Будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Голкипер «Шахтера» – о победе над «Барселоной»

07 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:53
438
2
РИЗНЫК: «Будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победной игры с «Барселоной» (1:0) в 4-м туре Лиги чемпионов.

– Какие ощущения от того, что вы не пропустили от «Барселоны»?

– Не пропустила команда. Играть на ноль – очень приятно для вратаря, но команда билась до последнего, чтобы выиграть этот матч. Очень приятно победить такого классного соперника, мирового уровня. Мы совершили маленькую сенсацию.

– В начале матча вы испытывали дискомфорт.

– Было неприятное столкновение – забил мышцу. Спасибо нашему персоналу, нашим медикам – они меня немного подлатали, после чего я продолжил игру.

Поддержка была безумной. Благодарю всех болельщиков, которые верили в нас. Было очень круто. Мы будем сражаться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место не рассматриваем. Будем все доказывать на поле, – сказал Ризнык.

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Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона
Источник Трибуна
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nicksaf
ха-ха-ха, ну борись.
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