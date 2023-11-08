Что у Сикана с плечом? Футбольный врач рассказал, сколько пропустит форвард
Нападающий «Шахтера» получил травму в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»
Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан получил травму в матче 4-го тура Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (1:0).
Футбольный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что случилось у форварда с плечом:
«Автора гола в ворота Барсы заменили из-за травмы плеча. Сустав Данила не выдержал приема Кристенсена, схватившего игрока и положившего на газон, добавив своего веса сверху.
Сикан провел на поле еще несколько минут, постоянно проверяя плечо, а затем отполз за пределы поля, где просигнализировал врачам клуба, что не сможет продолжать игру.
Ситуация Даниила очень напоминает случай между Рамосом и Салахом в финале ЛЧ, когда Рамос также положил на газон египтянина, травмировав плечо.
Это точно не вывих, не перелом ключицы, не критические проблемы. По месту травмы и механизма, скорее всего, игрок повредил акромио-ключичное соединение (AC joint).
Это небольшой сустав, соединяющий между собой ключицу и лопатку и критичный для движения руки в плечи. Очень болезненная травма значительно ограничивает движения, но очень редко требует оперативного вмешательства.
Скорее всего, игрок пропустит несколько недель, но сможет сыграть до зимней паузы».
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