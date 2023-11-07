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07 ноября 2023, 23:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:44
2012
1

Марино ПУШИЧ: «Атаковать можно только тогда, когда умеешь защищаться»

Коуч «Шахтера» отреагировал на победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов

07 ноября 2023, 23:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:44
2012
1
Марино ПУШИЧ: «Атаковать можно только тогда, когда умеешь защищаться»
УЕФА. Марино Пушич

Коуч «Шахтера» Марино Пушич отреагировал на победу над «Барселоной» в матче 4-го тура Лиги чемпионов:

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков. Они проделали отличную работу с точки зрения организации и скорости работы. Как я говорил, атаковать можно только тогда, когда умеешь защищаться. Все начинается с отдачи большой энергии в оборонительную часть игры.

Нам нравится атаковать, и сегодня у нас было несколько хороших моментов, но организация игры на первом месте. Если вы легко пропускаете на этом уровне, у вас не так уж много шансов на победу. Мы работали над этим, игроки реагировали фантастически хорошо, и я я доволен этим.

Мы делаем все шаг за шагом и остаемся скромными. Нас ждет важная игра во внутренней лиге. Сегодня мы будем праздновать, но завтра мы сосредоточим все свое внимание на новой игре.

Команда выглядела отлично сегодня во всех аспектах игры. Игроки постоянно срапжались. Именно это я и хотел видеть: смелость и хорошую игру футболистов как с мячом, так и без мяча».

7 ноября прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона Марино Пушич пресс-конференция
Источник УЕФА
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Burevestnik
молодці, добре грали. 
одужання Сікану і Степаненку !
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