СЛОТ: «Или Шахтер – это немного лучше, или Пушич очень хороший тренер»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот оперативно прокомментировал сенсационный результат матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Барселоной», в котором его экс-ассистент Марино Пушич вместе с «горняками» отпраздновал победу со счетом 1:0.

«Это прекрасно для него. Совершенно особенный результат. В прошлом сезоне мы выиграли у «Шахтера» со счетом 7:1, тогда все аналитики обрушились на них и говорили, что «Шахтер» вообще ни на что не способен. Сейчас они обыграли «Барселону» со счетом 1:0 более или менее той же командой. Так что либо «Шахтер» – это немного лучше, чем о нем говорили, или Марино очень хороший тренер. Думаю, последнее...», – заявил Слот, усмехнувшись.

После победы над «Барселоной» у «Шахтера» 6 очков в группе. Пока «горняки» занимают третье место, однако сохраняют шансы на то, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.