СУДАКОВ: «Мы верим в выход в плей-офф, мы работаем для этого»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков отреагировал на победу над «Барселоной» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Очень приятно, что выиграли матч. И команда, и я – очень много работаем для этого. Невероятные эмоции.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, а также всю команду за невероятную победу.

Посмотрим, как сыграет Порту с Антверпеном. Мы верим в выход в плей-офф, мы много работаем для этого».

7 ноября прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.