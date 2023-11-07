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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:31
1531
1

СУДАКОВ: «Мы верим в выход в плей-офф, мы работаем для этого»

Хавбек «Шахтера» отреагировал на победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов

07 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:31
1531
1
СУДАКОВ: «Мы верим в выход в плей-офф, мы работаем для этого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков отреагировал на победу над «Барселоной» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Очень приятно, что выиграли матч. И команда, и я – очень много работаем для этого. Невероятные эмоции.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, а также всю команду за невероятную победу.

Посмотрим, как сыграет Порту с Антверпеном. Мы верим в выход в плей-офф, мы много работаем для этого».

7 ноября прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону» (1:0). Единственный гол забил Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.

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Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Барселона Георгий Судаков
Источник MEGOGO
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New Zealander
Молодці. Ми теж віримо у це. Удачі в наступній грі з Антверпеном!
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