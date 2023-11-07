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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:20
1599
2

Поединок с Барселоной стал юбилейным для Ярослава Ракицкого

34-летний защитник провел 350-й матч в рядах «Шахтера»

07 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:20
1599
2
Поединок с Барселоной стал юбилейным для Ярослава Ракицкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Для 34-летнего защитника Ярослава Ракицкого матч против «Барселоны» (1:0) оказался 350-м в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком горняков после Дарио Срны, Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа за годы независимости.

229 встреч Ярослав отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 86 – в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 8 – в Суперкубке Украины.

За «Шахтер» Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в гостевом поединке дончан с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины, пройдя, таким образом, путь в «Клуб 350» за 14 лет 83 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Ярослава Ракицкого за «Шахтер»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

15.08.2009

Кубок Украины

Днестр

6:1 (г)

50-й

03.10.2010

Чемпионат Украины

Динамо

2:0 (д)

100-й

23.03.2012

Чемпионат Украины

Волынь

2:1 (г)

150-й

25.08.2013

Чемпионат Украины

Днепр

1:3 (г)

200-й

11.04.2015

Чемпионат Украины

Черноморец

5:0 (д)

250-й

18.08.2016

Лига Европы

Истанбул ББ

2:1 (г)

300-й

21.02.2018

Лига чемпионов

Рома

2:1 (д)

350-й

07.11.2023

Лига чемпионов

Барселона

1:0 (д)

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за годы независимости (1992-2023)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

2003-2017

339

48

12

137

536

2.

Андрей ПЯТОВ

2007-2023

301

39

10

132

482

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

2010-2023

269

32

11

95

406

4.

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2023

229

27

8

86

350

5.

Дмитрий ШУТКОВ

1992-2008

266

54

-

24

344

6.

Анатолий ТИМОЩУК

1998-2006

227

39

3

57

326

7.

Андрей ВОРОБЕЙ

1997-2007

219

44

2

54

319

8.

Сергей ПОПОВ

1992-2004

238

41

-

36

315

9.

Геннадий ЗУБОВ

1995-2004

223

48

-

40

311

10.

Разван РАЦ

2003-2013

174

29

7

90

300

ЧУ – чемпионат Украины; КУ – Кубок Украины; СК – Суперкубок Украины; ЕК – еврокубки.

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Лига чемпионов Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона
Источник Sport.ua
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tiltman
Ярік сьогодні розїбав, супер матч видав
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+5
AutumnBridge
Тогда понятно.)  Обещал поляну накрыть.
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0
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