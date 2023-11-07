Поединок с Барселоной стал юбилейным для Ярослава Ракицкого
34-летний защитник провел 350-й матч в рядах «Шахтера»
Для 34-летнего защитника Ярослава Ракицкого матч против «Барселоны» (1:0) оказался 350-м в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком горняков после Дарио Срны, Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа за годы независимости.
229 встреч Ярослав отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 86 – в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 8 – в Суперкубке Украины.
За «Шахтер» Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в гостевом поединке дончан с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины, пройдя, таким образом, путь в «Клуб 350» за 14 лет 83 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Ярослава Ракицкого за «Шахтер»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
15.08.2009
|
Кубок Украины
|
Днестр
|
6:1 (г)
|
50-й
|
03.10.2010
|
Чемпионат Украины
|
Динамо
|
2:0 (д)
|
100-й
|
23.03.2012
|
Чемпионат Украины
|
Волынь
|
2:1 (г)
|
150-й
|
25.08.2013
|
Чемпионат Украины
|
Днепр
|
1:3 (г)
|
200-й
|
11.04.2015
|
Чемпионат Украины
|
Черноморец
|
5:0 (д)
|
250-й
|
18.08.2016
|
Лига Европы
|
Истанбул ББ
|
2:1 (г)
|
300-й
|
21.02.2018
|
Лига чемпионов
|
Рома
|
2:1 (д)
|
350-й
|
07.11.2023
|
Лига чемпионов
|
Барселона
|
1:0 (д)
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за годы независимости (1992-2023)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
339
|
48
|
12
|
137
|
536
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2023
|
301
|
39
|
10
|
132
|
482
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
2010-2023
|
269
|
32
|
11
|
95
|
406
|
4.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2023
|
229
|
27
|
8
|
86
|
350
|
5.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1992-2008
|
266
|
54
|
-
|
24
|
344
|
6.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
1998-2006
|
227
|
39
|
3
|
57
|
326
|
7.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
1997-2007
|
219
|
44
|
2
|
54
|
319
|
8.
|
Сергей ПОПОВ
|
1992-2004
|
238
|
41
|
-
|
36
|
315
|
9.
|
Геннадий ЗУБОВ
|
1995-2004
|
223
|
48
|
-
|
40
|
311
|
10.
|
Разван РАЦ
|
2003-2013
|
174
|
29
|
7
|
90
|
300
ЧУ – чемпионат Украины; КУ – Кубок Украины; СК – Суперкубок Украины; ЕК – еврокубки.
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