Поединок с Барселоной стал юбилейным для Ярослава Ракицкого

Для 34-летнего защитника Ярослава Ракицкого матч против «Барселоны» (1:0) оказался 350-м в рядах «Шахтера». Он стал 4-м игроком горняков после Дарио Срны, Андрея Пятова и Тараса Степаненко, достигшим этого рубежа за годы независимости.

229 встреч Ярослав отыграл за оранжево-черных в чемпионатах Украины, 86 – в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 8 – в Суперкубке Украины.

За «Шахтер» Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года в гостевом поединке дончан с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины, пройдя, таким образом, путь в «Клуб 350» за 14 лет 83 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Ярослава Ракицкого за «Шахтер»

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 15.08.2009 Кубок Украины Днестр 6:1 (г) 50-й 03.10.2010 Чемпионат Украины Динамо 2:0 (д) 100-й 23.03.2012 Чемпионат Украины Волынь 2:1 (г) 150-й 25.08.2013 Чемпионат Украины Днепр 1:3 (г) 200-й 11.04.2015 Чемпионат Украины Черноморец 5:0 (д) 250-й 18.08.2016 Лига Европы Истанбул ББ 2:1 (г) 300-й 21.02.2018 Лига чемпионов Рома 2:1 (д) 350-й 07.11.2023 Лига чемпионов Барселона 1:0 (д)

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за годы независимости (1992-2023)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 2003-2017 339 48 12 137 536 2. Андрей ПЯТОВ 2007-2023 301 39 10 132 482 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 2010-2023 269 32 11 95 406 4. Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2023 229 27 8 86 350 5. Дмитрий ШУТКОВ 1992-2008 266 54 - 24 344 6. Анатолий ТИМОЩУК 1998-2006 227 39 3 57 326 7. Андрей ВОРОБЕЙ 1997-2007 219 44 2 54 319 8. Сергей ПОПОВ 1992-2004 238 41 - 36 315 9. Геннадий ЗУБОВ 1995-2004 223 48 - 40 311 10. Разван РАЦ 2003-2013 174 29 7 90 300

ЧУ – чемпионат Украины; КУ – Кубок Украины; СК – Суперкубок Украины; ЕК – еврокубки.