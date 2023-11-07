ФОТО. Шахтер в Гамбурге переиграл 1:0 Барселону

7 ноября в Гамбурге состоялся поединок 4-го тура групповой стадии лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Шахтер» из Донецка и «Барселона».

Финальный свисток возвестил о победе «горняков» со счетом 1:0. На 40-й минуте игры автором гола стал Даниил Сикан.