Лига чемпионов07 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:06
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ФОТО. Шахтер в Гамбурге переиграл 1:0 Барселону
«Горняки» победили в матче 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:06
1096
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7 ноября в Гамбурге состоялся поединок 4-го тура групповой стадии лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Шахтер» из Донецка и «Барселона».
Финальный свисток возвестил о победе «горняков» со счетом 1:0. На 40-й минуте игры автором гола стал Даниил Сикан.
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