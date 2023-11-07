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  4. ФОТО. Шахтер в Гамбурге переиграл 1:0 Барселону
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:06
1096
0

ФОТО. Шахтер в Гамбурге переиграл 1:0 Барселону

«Горняки» победили в матче 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 21:54 | Обновлено 07 ноября 2023, 22:06
1096
0
ФОТО. Шахтер в Гамбурге переиграл 1:0 Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Гамбурге состоялся поединок 4-го тура групповой стадии лиги чемпионов, в котором отношения выяснили «Шахтер» из Донецка и «Барселона».

Финальный свисток возвестил о победе «горняков» со счетом 1:0. На 40-й минуте игры автором гола стал Даниил Сикан.

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Источник Sport.ua
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