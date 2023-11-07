Начо ФЕРНАНДЕС: «У Беллингема ДНК Реала»
Защитник «Реала» – о звездном новичке команды
Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды, 20-летнего полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема:
«Я уже говорил об этом, у него ДНК мадридского «Реала», он боец и победитель, он хочет только соревноваться и побеждать. И он начал наилучшим образом, забивая голы. Он доказал, что способен играть здесь».
Джуд Беллингем отличился 13 голами и 3 ассистами в первых 14 матчах за «Реал». Ранее он был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги в октябре.
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