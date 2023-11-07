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  4. Начо ФЕРНАНДЕС: «У Беллингема ДНК Реала»
Испания
07 ноября 2023, 21:52 |
257
1

Начо ФЕРНАНДЕС: «У Беллингема ДНК Реала»

Защитник «Реала» – о звездном новичке команды

07 ноября 2023, 21:52 |
257
1
Начо ФЕРНАНДЕС: «У Беллингема ДНК Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился своим мнением по поводу звездного новичка команды, 20-летнего полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема:

«Я уже говорил об этом, у него ДНК мадридского «Реала», он боец и победитель, он хочет только соревноваться и побеждать. И он начал наилучшим образом, забивая голы. Он доказал, что способен играть здесь».

Джуд Беллингем отличился 13 голами и 3 ассистами в первых 14 матчах за «Реал». Ранее он был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги в октябре.

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Начо Фернандес Реал Мадрид Джуд Беллингем
Источник Mundo Deportivo
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Игорь Нестеренко
Неправильно каже! Не ДНК Реала, а реалівське серце
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