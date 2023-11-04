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  4. Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октябре
Испания
04 ноября 2023, 05:51 |
26
0

Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октябре

Англичанин продолжает свои феноменальные выступления

04 ноября 2023, 05:51 |
26
0
Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октябре
laliga.es

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока испанской Ла Лиги в октябре. Победу одержал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Англичанин в октябре провел в чемпионате Испании три матча, в которых заюил четыре гола (в том числе – два «Барселоне»).

В голосовании Беллингем опередил Иско, Антуана Гризманна, Жоау Феликса и Алейша Гарсию.

Эта награда стала второй для Беллингема, ранее он уже признавался лучшим игроком Ла Лиги в августе.

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Источник LaLiga
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