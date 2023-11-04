Испания04 ноября 2023, 05:51 |
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Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октябре
Англичанин продолжает свои феноменальные выступления
04 ноября 2023, 05:51 |
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Стали известны результаты голосования за лучшего игрока испанской Ла Лиги в октябре. Победу одержал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
Англичанин в октябре провел в чемпионате Испании три матча, в которых заюил четыре гола (в том числе – два «Барселоне»).
В голосовании Беллингем опередил Иско, Антуана Гризманна, Жоау Феликса и Алейша Гарсию.
Эта награда стала второй для Беллингема, ранее он уже признавался лучшим игроком Ла Лиги в августе.
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