Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октябре

Стали известны результаты голосования за лучшего игрока испанской Ла Лиги в октябре. Победу одержал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Англичанин в октябре провел в чемпионате Испании три матча, в которых заюил четыре гола (в том числе – два «Барселоне»).

В голосовании Беллингем опередил Иско, Антуана Гризманна, Жоау Феликса и Алейша Гарсию.

Эта награда стала второй для Беллингема, ранее он уже признавался лучшим игроком Ла Лиги в августе.