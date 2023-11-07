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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:26 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:28
2135
0

Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной

Оба игрока были заменены во втором тайме

07 ноября 2023, 21:26 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:28
2135
0
Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Два основных игрока донецкого «Шахтера» получили травмы по ходу второго тайма матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Это капитан команды Тарас Степаненко и форвард Даниил Сикан, который на 40-й минуте открыл счет в матче.

Главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу пришлось заменить обоих игроков. Вместо Сикана на 62-й минуте вышел Кевин Келси, а Степаненко на 73-й минуте заменил Егор Назарина. На тот момент счет в матче оставался 1:0 в пользу «Шахтера».

Для Сикана гол в ворота «Барселоны» стал уже третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Лига чемпионов Тарас Степаненко Даниил Сикан травма
Источник Sport.ua
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