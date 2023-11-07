Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной

Два основных игрока донецкого «Шахтера» получили травмы по ходу второго тайма матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Это капитан команды Тарас Степаненко и форвард Даниил Сикан, который на 40-й минуте открыл счет в матче.

Главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу пришлось заменить обоих игроков. Вместо Сикана на 62-й минуте вышел Кевин Келси, а Степаненко на 73-й минуте заменил Егор Назарина. На тот момент счет в матче оставался 1:0 в пользу «Шахтера».

Для Сикана гол в ворота «Барселоны» стал уже третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.