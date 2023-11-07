Сикан и Степаненко получили травмы в матче с Барселоной
Оба игрока были заменены во втором тайме
Два основных игрока донецкого «Шахтера» получили травмы по ходу второго тайма матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Барселоны». Это капитан команды Тарас Степаненко и форвард Даниил Сикан, который на 40-й минуте открыл счет в матче.
Главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу пришлось заменить обоих игроков. Вместо Сикана на 62-й минуте вышел Кевин Келси, а Степаненко на 73-й минуте заменил Егор Назарина. На тот момент счет в матче оставался 1:0 в пользу «Шахтера».
Для Сикана гол в ворота «Барселоны» стал уже третьим в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
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