Лига чемпионов07 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:52
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Сикан забил свой третий гол в Лиге чемпионов
Даниил показывает класс в еврокубках
07 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:52
2299
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В матче группового этапа Лиги чемпионов форвард Шахтера Даниил Сикан забил в ворота Барселоны, оформив свой третий гол в карьере в Лиге чемпионов.
Ранее 22-летний игрок оформил дубль в поединке против Антверпена.
До нынешнего сезона Сикан не забивал в еврокубках. У нападающего был один ассист в Лиге чемпионов и без результативных действий в Лиге Европы.
В сезоне УПЛ у Даниила 2 гола и 2 ассиста в 11 встречах.
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