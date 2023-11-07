Сикан забил свой третий гол в Лиге чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов форвард Шахтера Даниил Сикан забил в ворота Барселоны, оформив свой третий гол в карьере в Лиге чемпионов.

Ранее 22-летний игрок оформил дубль в поединке против Антверпена.

До нынешнего сезона Сикан не забивал в еврокубках. У нападающего был один ассист в Лиге чемпионов и без результативных действий в Лиге Европы.

В сезоне УПЛ у Даниила 2 гола и 2 ассиста в 11 встречах.